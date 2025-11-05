ΙΡΑΝ

«Θα ανοικοδομήσουμε με μεγαλύτερη δύναμη» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μ. Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη «θα ανοικοδομήσει με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνη από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψή του στην έδρα του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά θέλει να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν τον περασμένο Ιούνη ο αμερικανικός στρατός είχε βομβαρδίσει την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό, νότια της Τεχεράνης, και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Νατάνζ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ισχυρίζεται τότε ότι οι εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν».

«Η καταστροφή των κτιρίων δεν θα μας κάνει να υποχωρήσουμε. Θα ανοικοδομήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» αυτές τις εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Στο μεταξύ ο Τζον Χέρλεϊ, ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τις κυρώσεις, θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, σύμφωνα με δήλωση που είδε το «Reuters», καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν.

Ο Χέρλεϊ, υφυπουργός για θέματα «τρομοκρατίας» και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, θα ταξιδέψει σε Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία και Λίβανο.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ με τους εταίρους μας για να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να στερήσουμε από την Τεχεράνη και τους εκπροσώπους της την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την οποία χρησιμοποιούν για να παρακάμψουν τις διεθνείς κυρώσεις, να χρηματοδοτήσουν τη βία και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή», τόνισε.