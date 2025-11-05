ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Αντίδραση της Κίνας για τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

«Στεκόμαστε ενάντια στις κινήσεις που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λατινική Αμερική και την περιοχή της Καραϊβικής και εναντιωνόμαστε ενάντια σε μονομερείς και υπερβολικές "επιχειρήσεις επιβολής του νόμου" ενάντια σε σκάφη άλλων χωρών», δήλωσε χτες η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ,απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Νότια Αμερική, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που οι ΗΠΑ συνεχίζουν στο όνομα της «αντιμετώπισης παράνομων δικτύων ναρκωτικών», συγκεντρώνοντας ολοένα περισσότερα πολεμικά πλοία κ.τ.λ. στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Κληθείσα να σχολιάσει ειδικά δημοσιεύματα που εμφανίζουν το Καράκας να έχει ζητήσει από το Πεκίνο (και τη Μοσχα) επέκταση της «αμυντικής συνεργασίας» τους, η Μάο απέφυγε να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει κάτι, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι «η ομαλή συνεργασία μεταξύ Κίνας και Βενεζουέλας είναι η συνεργασία ανάμεσα σε δύο κυρίαρχα κράτη, που δεν στρέφεται ενάντια σε κάποιο τρίτο μέρος και δεν υπόκειται για διατάραξη ή επιρροή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος».

Ακόμα, η Μάο είπε ότι «η Κίνα διαθέτει καθαρή στάση για τη συνεχιζόμενη καταστολή των ΗΠΑ απέναντι στα λεγόμενα "καρτέλ των ναρκωτικών" στην Καραϊβική» και «στηρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης του δια-συνοριακού εγκλήματος μέσω ισχυρότερης διεθνούς συνεργασίας». Επέκρινε δε - εμμέσως πλην σαφώς - τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, εκφράζοντας αντίθεση «στη χρήση ή απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις», εκφράζοντας ελπίδα «οι ΗΠΑ να δεσμευτούν στην ομαλή επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία μέσω των έννομων διμερών και πολυμερών πλαισίων»...

Θυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ μέσω και του επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, διαμήνυσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά σκαφών που - όπως επιμένουν ότι διαθέτουν και στοιχεία για αυτό - συνδέονται με δίκτυα παράνομης διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ θα είναι πλέον καθημερινές. Οπως ανέφερε πρόσφατα ο Πιτ Χέγκσεθ, «δαπανήσαμε πάνω από δύο δεκαετίες για να υπερασπιζόμαστε πατρίδες άλλων. Τώρα υπερασπιζόμαστε τη δική μας πατρίδα», ενώ στα ανοικτά της Βενεζουέλας αναμένεται από μέρα σε μέρα και το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R Ford» με χιλιάδες στρατιώτες.

Επανέρχονται τα σενάρια επέμβασης στη Βενεζουέλα

Σε χθεσινό δημοσίευμα των «Νew York Times», μπαίνουν και πάλι στο τραπέζι όλες οι επιλογές για την επέμβαση στη Βενεζουέλα, από τα αεροπορικά πλήγματα, την επέμβαση με στρατεύματα, τη διείσδυση μυστικών δυνάμεων για τη δολοφονία του σοσιαλδημοκράτη Βενεζουελάνου Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ κατά καιρούς αναφέρει ότι δεν θα επέμβει στη Βενεζουέλα αλλά με διφορούμενες δηλώσεις δεν το αποκλείει, ενώ δηλώνει απειλητικά τελευταία ότι «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες». Ολα αυτά γίνονται με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών, με πραγματικό στόχο να προωθηθούν τα συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων, να ελεγχθεί ο φυσικός πλούτος, οι υδρογονάνθρακες της Βενεζουέλας και άλλων χωρών της περιοχής στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις που δρουν στην περιοχή, όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Η κατηγορηματική καταδίκη σε οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας εκφράζεται από τις λαϊκές δυνάμεις της χώρας με το ΚΚ Βενεζουέλας στην πρώτη γραμμή, ανεξάρτητα από την αντίθεση στο αντιλαϊκό καθεστώς του Μαδούρο. Υπεύθυνος να διαλέξει τον δρόμο ανάπτυξης της χώρας, όπως σημειώνει, είναι μόνο ο ίδιος ο λαός της.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας γεωπολιτικής αναβάθμισης της αστικής τάξης της Βραζιλίας, ο Πρόεδρός της, Ιγνάσιο Λούλα ντα Σίλβα, εμφανίστηκε πρόθυμος να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα για την «αποφυγή μιας στρατιωτικής επέμβασης».

Την ίδια ώρα η Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη Σύνοδο της Αμερικής που ήταν να γίνει στις 1-6 Δεκέμβρη, επικαλούμενη την κατάσταση στην περιοχή με τις επιπτώσεις από τον πρόσφατο κυκλώνα «Μελίσα», όπου σε συνεννόηση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είχαν προσκληθεί η Βενεζουέλα, η Κούβα και η Νικαράγουα.