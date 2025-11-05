ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μεγάλη νίκη για το VMRO στις δημοτικές εκλογές

Πρωτιά σε συνολικά 54 δήμους απέσπασε το κυβερνητικό VMRO-DPMNE στη Βόρεια Μακεδονία, όπως προκύπτει μετά και από τον β' γύρο που έγινε την περασμένη Κυριακή.

Μεταξύ άλλων το κεντροδεξιό κόμμα επικράτησε και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, αλλά και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου πλειοψηφεί ο σλαβικός πληθυσμός.

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) επικράτησε σε μόλις έξι, μικρούς, δήμους.

Στον δήμο των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE Ορτσε Γκιοργκίεφσκι εξελέγη νέος δήμαρχος με ποσοστό 57,5%, έναντι 36,5% που συγκέντρωσε ο αντίπαλός του, Αμαρ Μετσίνοβιτς, υποψήφιος του «αντισυστημικού» κόμματος «Αριστερά».

Οσον αφορά τα πολιτικά σχήματα που αντιπροσωπεύουν το αλβανικό στοιχείο, νικητής εμφανίζεται ο συγκυβερνών συνασπισμός VLEN «Αξίζει», ο οποίος επικράτησε συνολικά σε 8 δήμους, περιλαμβανομένων των Τέτοβο, Στρούγκα και Τσάιρ, σε αντίθεση με τον συνασπισμό «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση - ΑΚΙ» (του οποίου ηγείται το DUI που θεωρούταν έως τώρα το ισχυρότερο μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη χώρα), που έχασε δυνάμεις.