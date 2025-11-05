ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συγκροτείται εσωκομματική αντιπολίτευση στους Χριστιανοδημοκράτες

Με διεργασίες και εντός της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU) εκφράζεται η πολιτική αστάθεια στη Γερμανία, όπου η επίμονη στασιμότητα της καπιταλιστικής οικονομίας και ο οξυμένος γεωπολιτικός ανταγωνισμός με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα προκαλούν τριγμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό CDU - SPD (Σοσιαλδημοκράτες), λίγους μήνες μετά τον σχηματισμό του.

«Πυξίδα στο Κέντρο» (Compass Mitte) αυτοαποκαλείται μια νέα οργανωμένη κίνηση εντός της CDU, που παρουσίασε τις θέσεις της την περασμένη βδομάδα στο Βερολίνο. Συμμετέχουν δεκάδες εν ενεργεία Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές, κάποιοι απ' αυτούς με επιρροή στις εσωκομματικές διεργασίες, όπως ο πρώην γενικός γραμματέας του κόμματος Ρούπρεχτ Πόλεντς και ο εκπρόσωπος της CDU για αμυντικά θέματα Ρόντεριχ Κίζεβετερ, από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του επανεξοπλισμού της Ευρώπης και της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία.

Η «Πυξίδα στο Κέντρο» αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη οργανωμένη εσωκομματική έκφραση αμφισβήτησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, μόλις πέντε μήνες αφότου ανέλαβε το αξίωμα.

Τα στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών φαίνεται να αντιτίθενται στις «ακραίες» αντιμεταναστευτικές ρητορικές και δηλώνουν πως η CDU πρέπει να επανέλθει «στον χώρο του Κέντρου, με σαφείς προγραμματικές θέσεις, μια σύγχρονη αντίληψη για την κοινωνική οικονομία της αγοράς και ξεκάθαρα όρια απέναντι σε κάθε μορφή εξτρεμισμού».

Πάντως ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ επιχείρησε να αποκλιμακώσει την αντιπαράθεση που προκάλεσαν οι επιφυλάξεις τις οποίες εξέφρασε σχετικά με το αν οι Σύροι θα επαναπατριστούν οικειοθελώς σε μια κατεστραμμένη χώρα, διευκρινίζοντας ότι οι απόψεις του ταυτίζονται απολύτως με αυτές του καγκελάριου για το θέμα.

Μεταξύ άλλων στην «Πυξίδα» τίθενται υπέρ της απαγόρευσης του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και υπενθυμίζουν τις επίσημες αποφάσεις κομματικών συνεδρίων που αποκλείουν κάθε είδους συνεργασία μαζί της, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο.

«Οποιος αναζητεί πλειοψηφίες με τη βοήθεια ακροδεξιών δυνάμεων έχει εγκαταλείψει το πολιτικό Κέντρο», δήλωσε ο βουλευτής Μάρκο Πουσκεντού, σε μια αιχμή για το αντιμεταναστευτικό ψήφισμα που είχε περάσει στη Βουλή με τη στήριξη βουλευτών της AfD και πρωτοβουλία της CDU, προτού ο Μερτς εκλεγεί καγκελάριος.

Στο μεταξύ, δημοσκοπικά η AfD εμφανίζεται πρώτο κόμμα σε εθνικό επίπεδο. Οι τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Σαξονία - Ανχαλτ θεωρούνται ορόσημο, καθώς εκεί η AfD κυμαίνεται γύρω στο 40% και διεκδικεί την πρωθυπουργία. Στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία οι δημοσκοπήσεις τής δίνουν ένα ποσοστό της τάξης του 40%, έναν χρόνο πριν τις κρατιδιακές εκλογές.

Η νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης «Bild» δίνει πρώτο κόμμα εκ νέου την AfD, με ποσοστό 26%. H CDU/CSU ακολουθεί με 25%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κινούνται στο 15%. «Αριστερά» (Die Linke) και Πράσινοι καταγράφουν από 11%, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP) και η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%.

Ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας της Χριστιανικής Ενωσης ή των Σοσιαλδημοκρατών με την AfD, το 48% εμφανίζεται αρνητικό, ενώ ένα 38% θεωρεί λάθος το λεγόμενο «δημοκρατικό τείχος» απέναντι στην AfD.