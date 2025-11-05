ΗΠΑ

Ενδοαστική πόλωση στις δημοτικές εκλογές

Τα «πυρά» του Τραμπ προκαλεί το ενδεχόμενο νίκης στη Νέα Υόρκη του Μαμντάνι, που τον εμφανίζει ως «κομμουνιστή»

Σε πολιτικά και κοινωνικά πολωμένο κλίμα διεξήχθησαν χθες οι εκλογές σε πολλές πόλεις και για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει χαρακτηριστικά ότι θα παρακρατηθούν ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις προοριζόμενες για τη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Ζόραν Μαμντάνι.

Ο Τραμπ αποκάλεσε επανειλημμένα και παραπλανητικά τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και απείλησε πως εάν αναλάβει τη δημαρχία, η Νέα Υόρκη θα έχει «μηδέν πιθανότητες επιτυχίας» αν όχι «επιβίωσης», καθώς είπε: «Είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια στην πόλη, πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα».

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι ο Μαμντάνι προηγείται του Δημοκρατικού πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο, που κατεβαίνει ως «ανεξάρτητος». Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, Κέρτις Σίλουα, θεωρείται απίθανο να επικρατήσει - κάτι που ώθησε τον Αμερικανό Πρόεδρο να υποστηρίξει τον Κουόμο.

Ο Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα από Ινδούς γονείς και μουσουλμάνος, ανήκει στην ομάδα των αυτοαποκαλούμενων «δημοκρατικών σοσιαλιστών της Αμερικής» - τάση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Προεκλογικά υποσχέθηκε πολιτικές «ελέγχου των ενοικίων», δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς με χρηματοδότηση από υψηλότερους φόρους «σε πλούσιους και επιχειρήσεις». Τα αποτελέσματα αναμένονταν μετά τις 4 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Μειωμένη επισιτιστική βοήθεια θα λάβουν εκατομμύρια Αμερικανοί

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, εν μέσω της παρατεταμένης δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) του ομοσπονδιακού κράτους, η αμερικανική κυβέρνηση θα καταβάλει τον Νοέμβρη μόνο τη μισή επισιτιστική βοήθεια στους 42 εκατ. φτωχούς πολίτες (με εισόδημα κάτω των 1.632 δολαρίων μηνιαίως για ένα άτομο ή 2.215 δολαρίων για ζευγάρι) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SNAP, που δίνει κουπόνια τροφίμων.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν τη συνέχιση του προγράμματος χωρίς περικοπές, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διαθέτει μόνο 4,65 δισ. δολάρια από τα αποθεματικά εκτάκτου ανάγκης - ποσό που καλύπτει περίπου το 50% των αναγκών για τον μήνα Νοέμβρη.

Πέθανε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε χθες ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Ο 46ος αντιπρόεδρος υπηρέτησε στο πλευρό του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009.

Ηταν ένθερμος υποστηρικτής της εισβολής στο Ιράκ το 2003, προειδοποιώντας δημόσια για τον κίνδυνο που ενείχε το φερόμενο απόθεμα όπλων μαζικής καταστροφής του Ιράκ. Τελικά, δεν βρέθηκαν τέτοια όπλα. Υπερασπίστηκε τις «βασανιστικές» τεχνικές ανάκρισης υπόπτων για τρομοκρατία, οι οποίες περιλάμβαναν το λεγόμενο «waterboarding», δηλαδή τον «εικονικό πνιγμό» και τη στέρηση ύπνου. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Τσέινι άσκησε έντονη κριτική στον Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό» και τη «μεγαλύτερη απειλή που αντιμετώπισε ποτέ η δημοκρατία». Μάλιστα, στις προεδρικές εκλογές του 2024 δήλωσε ότι ψήφισε την Καμάλα Χάρις των Δημοκρατικών.