ΚΙΝΑ - ΡΩΣΙΑ

«Στρατηγική επιλογή η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων»

Sputnik

Την απόφαση των δύο χωρών «να καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια για αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία στην αντιμετώπιση μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων» διαμήνυσαν Κίνα και Ρωσία, όπως ανέφερε κοινή ανακοίνωση για τη συνάντηση που είχαν προχτές στο Πεκίνο οι πρωθυπουργοί Ρωσίας και Κίνας,καιμε φόντο και τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες που προκαλούν διάφορες «αναταράξεις» στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ολοκληρώνοντας χτες τις διήμερες επαφές του στην κινεζική πρωτεύουσα, ο Μισούστιν συναντήθηκε και με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, που - σύμφωνα με ρεπορτάζ κρατικών κινεζικών ΜΜΕ - δήλωσε πως «οι σχέσεις Κίνας - Ρωσίας συνέχισαν την πορεία τους προς υψηλότερου επίπεδου και υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη, προχωρώντας σταθερά παρά ένα ταραχώδες εξωτερικό περιβάλλον». Πρόσθεσε δε ότι «η διαφύλαξη, εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας - Ρωσίας είναι μια στρατηγική επιλογή και για τις δύο πλευρές».

Στη διάρκεια των συναντήσεών του, ο Μισούστιν συζήτησε σχέδια για τη διεύρυνση αμοιβαίων επενδύσεων ειδικά σε τομείς όπως Ενέργεια, Γεωργία, Αεροδιαστημική, Ψηφιακή οικονομία και Πράσινη ανάπτυξη. Από κινεζικής πλευράς σημειώθηκε ειδικά η σημασία που δίνει το Πεκίνο και στη διμερή συνεργασία για από κοινού υπεράσπιση των «συμφερόντων ασφαλείας» των δύο πλευρών, όπως ανέφερε ο Λι.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν από το υπουργικό συμβούλιο χθες ζήτησε έναν «οδικό χάρτη» για την εξόρυξη ορυκτών σπάνιων γαιών και προέτρεψε για την ανάπτυξη των συγκοινωνιακών συνδέσεων στα σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Οι σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται σε smartphones, ηλεκτρικά οχήματα και οπλικά συστήματα, έχουν αποκτήσει στρατηγική σημασία στο διεθνές εμπόριο. Τον Απρίλη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με την Ουκρανία, δίνοντας στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για ορυκτά της χώρας και επενδύσεις.

Η Ρωσία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται επίσης για συνεργασία με τις ΗΠΑ σε έργα σπάνιων γαιών, αλλά τα σχέδια αυτά δεν έχουν προχωρήσει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Επίσης ο Πούτιν έδωσε εντολή για ανάπτυξη «πολυτροπικών κέντρων μεταφορών και logistics» στα σύνορα με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

«Ευελιξία» για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Χερσόνησο

Στο μεταξύ, την πολυήμερη περιοδεία του σε Ασία - Ειρηνικό ολοκλήρωσε χτες ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, που είχε επαφές σε Μαλαισία, Βιετνάμ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του Αν Γκιου-μπακ, ο Χέγκσεθ μίλησε για ένα «επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας», τονίζοντας πως η συμμαχία Σεούλ - Ουάσιγκτον επικεντρώνεται μεν στην Πιονγιάνγκ, αλλά «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευελιξία (για την αντιμετώπιση) μιας περιφερειακής έκτακτης κατάστασης είναι κάτι που θα εξετάζαμε».

Ο Αμερικανός υπουργός δεν παρέλειψε να επιδοκιμάσει την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών που η Σεούλ ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει, λέγοντας ότι αυτή θα βοηθήσει «στην ικανότητα της αποτροπής και άμυνας έναντι της Βόρειας Κορέας». Επισήμανε δε ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον να συμβάλλει σε νέες κατασκευές πυρηνοκίνητων υποβρυχίων για τη Νότια Κορέα αφορά και τη σημασία «οι σύμμαχοί μας να έχουν τις καλύτερες δυνατότητες για την άμυνά τους».

Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της περιοδείας του ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στις «απειλές που όλοι αντιμετωπίζουμε από την επιθετικότητα της Κίνας και φυσικά τις δράσεις (της) στη Νότια Κινεζική Θάλασσα και αλλού» (βλ. στη διάρκεια συναντήσεων με ομολόγους του στην Κουάλα Λουμπούρ), προσθέτοντας ότι «χρειάζεται να αναπτύξουμε κοινές ικανότητες».

Υποστήριξε δε ότι «κανείς δεν μπορεί να καινοτομήσει και να κλιμακώσει (σ.σ. σε αυτή την αμυντική προσπάθεια) όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτές τις (στρατιωτικές) ικανότητες με συμμάχους και φίλους».

Στο Βιετνάμ, ο Χέγκσεθ τόνισε πόσο η Ουάσιγκτον ιεραρχεί τη σύσφιξη της «αμυντικής σχέσης» της με το Ανόι, ισχυριζόμενος πως η χώρα του στηρίζει ένα «ισχυρό και ανεξάρτητο Βιετνάμ».