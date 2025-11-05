ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Προχωρά η γεωπολιτικά κρίσιμη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ

Περαιτέρω στρατιωτική, πολιτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία δεσμεύεται να προσφέρει η ΕΕ, καθώς η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα κλείνει τρία χρόνια και συνεχίζεται κλιμακούμενη, με τις μεγαλύτερες μάχες να σημειώνονται στην πόλη Ποκρόφσκ της επαρχίας Ντονέτσκ.

Η ΕΕ επεξεργάζεται «επιλογές» για να εξασφαλίσει «την απαραίτητη διαρκή χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενόψει του χειμώνα η ΕΕ δεσμεύτηκε να παράσχει «επείγουσα ενεργειακή στήριξη».

Στο πλαίσιο της πολιτικής στήριξης της Ουκρανίας με στόχο την επέκταση και εδραίωση της γεωπολιτικής επιρροής της ΕΕ, χθες η Κομισιόν ενέκρινε το «πακέτο μέτρων για τη διεύρυνση», το οποίο επιδοκιμάζει την «αξιοσημείωτη δέσμευση» της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή της πορεία κατά το παρελθόν έτος.

Παράλληλα η Ουκρανία καλείται «να αντιστρέψει τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις στην καταπολέμηση της διαφθοράς και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του κράτους δικαίου», προκειμένου να έχει πιθανότητα για «προσωρινή ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του 2028», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι δύο τομείς σχετίζονται με τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό και την προβλεψιμότητα που ζητούν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια προκειμένου να επενδύσουν στην ουκρανική αγορά.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει στην ΕΕ ότι στοχεύει στην ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέχρι τέλη 2028.

Ενώ επαίνεσε την Ουκρανία για την «έναρξη των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο πρέπει να σημειώσει «μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τον σεβασμό της κοινωνίας των πολιτών».

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ τον Φλεβάρη του 2022, λίγες μέρες μετά τη ρωσική εισβολή.

Η ένταξη στην ΕΕ απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από όλα τα μέλη του μπλοκ, ενώ η Ουγγαρία αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ εν καιρώ πολέμου.

Αν και σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών δημόσια υποστηρίζουν τις προσδοκίες της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, δεν υπάρχουν σχέδια γι' αυτό στο εγγύς μέλλον και πολλοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι η υπόθεση της ένταξης θα αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «και οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις καθιστούν τα επιχειρήματα υπέρ της διεύρυνσης πολύ σαφή», τόνισε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας πάντως ότι η ΕΕ «δεν θα κάνει εκπτώσεις και συντομεύσεις» στη διαδικασία ένταξης.

Θετική είναι η αξιολόγηση της Κομισιόν και για την ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας. Αντίστοιχα με την Ουκρανία, ο στόχος της Μολδαβίας για το 2028 είναι «φιλόδοξος αλλά εφικτός, υπό την προϋπόθεση ότι επιταχύνει τον τρέχοντα ρυθμό των μεταρρυθμίσεων», ανέφερε η ΕΕ.

Για τη Γεωργία, όπου η Ρωσία έχει αυξήσει τη γεωπολιτική της επιρροή τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή επιμένει στη δήλωσή της ότι «η διαδικασία ένταξης είχε σταματήσει ντε φάκτο» από το 2024 και η κατάσταση «έχει επιδεινωθεί απότομα, με σοβαρή δημοκρατική οπισθοδρόμηση, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία διάβρωση του κράτους δικαίου και σοβαρούς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα».

«Δεδομένων των συνεχιζόμενων οπισθοδρομήσεων της Γεωργίας, η Επιτροπή τη θεωρεί υποψήφια χώρα μόνο κατ' όνομα. Οι γεωργιανές αρχές πρέπει να επιδείξουν αποφασιστική δέσμευση για αντιστροφή πορείας και επιστροφή στην ενταξιακή πορεία της ΕΕ», αναφέρεται.

Ζελένσκι και Σάντου πιέζουν για επίσπευση της διαδικασίας

Στην πλήρη έκθεση σημειώνεται ότι «αυτή είναι η πρώτη εντολή της Επιτροπής από το 2010 - 2014 όπου, δεδομένου του επιταχυνόμενου ρυθμού της διαδικασίας για ορισμένες υποψήφιες χώρες, η διεύρυνση αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα», καθώς επίσης ότι η επέκταση της Ενωσης στον επόμενο προϋπολογισμό (χρονικό πλαίσιο 2028 - 2034) αποτελεί «πολιτική και γεωστρατηγική επιταγή».

Πάντως τόσο ο Ουκρανός ηγέτης όσο και η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, προσπάθησαν να εντείνουν την πίεση στην ΕΕ για επιτάχυνση των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήθελε η Ουκρανία να ενταχθεί στο μπλοκ πριν από το 2030, σημειώνοντας πως οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται «σε πόλεμο όχι μόνο για χάρη των οικογενειών τους, των σπιτιών τους» αλλά γενικότερα «για το μέλλον της Ουκρανίας, το μέλλον της Ουκρανίας στην ΕΕ»...

Αρνήθηκε κατηγορηματικά να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει «ειδική προσφορά» στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν για να τον πείσει να άρει το βέτο του, και πρόσθεσε ότι η συνεχιζόμενη αντίθεση του Ορμπαν στη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας είναι επωφελής μόνο για τη Ρωσία.

Από την πλευρά της η Σάντου υποστήριξε ότι η Μολδαβία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για όλα τα κεφάλαια και περιμένει την ΕΕ να προχωρήσει με τη διαδικασία, η οποία παραμένει σε αδιέξοδο, καθώς η Ουγγαρία συνεχίζει να εμποδίζει την προώθηση των υποψηφιοτήτων τόσο της Μολδαβίας όσο και της Ουκρανίας.

Κάλεσε τα κράτη - μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ να βρουν τρόπους για να παρακάμψουν το βέτο του Ορμπαν.

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση είπε ότι οι «φιλοευρωπαίοι» πολιτικοί «κατάφεραν να νικήσουν τη ρωσική παραπληροφόρηση και να κερδίσουν το δημοψήφισμα για την ΕΕ, τις προεδρικές εκλογές και τις βουλευτικές εκλογές τους τελευταίους 24 μήνες», αλλά «αν δεν τα καταφέρουμε τα επόμενα τρία χρόνια, που έχουμε τις προεδρικές εκλογές (...) τότε ποιο θα είναι το μήνυμα προς τον λαό;».

Εντείνεται η γεωπολιτική κόντρα και στην Ουγγαρία

Στο εσωτερικό της Ουγγαρίας εντείνεται η γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου για την πορεία της χώρας και τις σχέσεις με την ΕΕ, τη Ρωσία κ.λπ., ιδιαίτερα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Χθες ο Πέτερ Μάγιαρ, ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε τις αρχές ότι διέρρευσαν παράνομα τα προσωπικά δεδομένα υποστηρικτών του έπειτα από «κακόβουλη» κυβερνοεπίθεση.

«Τα συστήματά μας δέχονται συνεχώς επιθέσεις εδώ και μήνες», ισχυρίστηκε και, με σαφείς υπαινιγμούς για τη Μόσχα, είπε πως βρίσκεται «αντιμέτωπος με διεθνή δίκτυα που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν» τον Ορμπαν στην εξουσία.

Η εφαρμογή του κόμματός του, TISZA, «από την έναρξη της λειτουργίας της αποτελεί στόχο διεθνών χάκερ που προφανώς στηρίζονται από τις ρωσικές υπηρεσίες», είπε.

«Σύμφωνα με μια ανάλυση της βάσης δεδομένων, καθορίσαμε ότι άτομα από την Ουκρανία ενεπλάκησαν επίσης στη διαχείριση των δεδομένων», είπε ο Ορμπαν.

Γερμανία: Αυξάνει τη βοήθεια στην Ουκρανία το 2026

Η Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά περίπου 3 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, μετέδωσαν η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» και το πρακτορείο «Reuters», την ώρα που η κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού εφαρμόζει και σχεδιάζει άγριες περικοπές για τον γερμανικό λαό.

Ο προϋπολογισμός του 2026 προέβλεπε προηγουμένως βοήθεια ύψους 8,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Κυβερνητική πηγή δήλωσε στο «Reuters» ότι το γερμανικό υπουργείο Αμυνας θα θέσει το ζήτημα στις τελικές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις για τον προϋπολογισμό, την επόμενη βδομάδα, όπου μπορεί να γίνουν προσαρμογές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Handelsblatt», τα χρήματα προορίζονται για την ενίσχυση της λεγόμενης «Πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων». Αυτή είναι η βασική οδός μέσω της οποίας το Βερολίνο έχει συνδράμει την Ουκρανία στρατιωτικά και πολιτικά από την αρχή του πολέμου.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ουκρανία θα ιδρύσει φέτος γραφεία για την εξαγωγή όπλων και την κοινή παραγωγή όπλων στο Βερολίνο και στην Κοπεγχάγη».

«Τα ναυτικά drones και τα πυροβολικά συστήματα συγκαταλέγονται μεταξύ των όπλων που θα μπορούσε να εξάγει το Κίεβο. Η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των εγχώριων πυραύλων της - Flamingo και Ruta - μέχρι το τέλος του έτους», σύμφωνα με τον ίδιο.

Η Πολωνία προχωρά στην «άμυνα κατά των drones» χωρίς να περιμένει την ΕΕ

Την κατασκευή ενός εθνικού συστήματος κατά των drones σχεδιάζει να ξεκινήσει η Πολωνία μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς να περιμένει την πρωτοβουλία της ΕΕ για το «τείχος κατά των drones», όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αμυνας.

Αυτόν τον μήνα το υπουργείο θα ανακοινώσει επενδύσεις σε τεχνολογία ανίχνευσης, παρεμβολής και εξουδετέρωσης εχθρικών drones, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος αεράμυνας. Ο αναπληρωτής υπουργός δεν αναφέρθηκε στο ύψος των επενδύσεων, αλλά ο στόχος είναι οι πολωνικές εταιρείες να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τα μισά από τα συμβόλαια.

Το υπουργείο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το νέο πρόγραμμα αμυντικών δανείων SAFE της ΕΕ για να χρηματοδοτήσει την ασπίδα της χώρας κατά των drones. Δεδομένου ότι συνορεύει με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, η Πολωνία έλαβε τη μεγαλύτερη αρχική χρηματοδότηση SAFE, επιτρέποντάς της να αξιοποιήσει 43,7 δισ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβρη το ΝΑΤΟ ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη για να καταρρίψει περίπου 20 drones που πέρασαν σε πολωνικό έδαφος, κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής στην Ουκρανία.

«Συμφωνούμε με την ενίσχυση της αεράμυνας σε ολόκληρη την ΕΕ και είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε εξωτερικές προτάσεις ή λύσεις», αλλά «δίνουμε προτεραιότητα σε εθνικά έργα», επεσήμανε ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Αμυνας μιλώντας στο «Bloomberg».

Το τείχος της ΕΕ κατά των drones μπορεί να «συμπληρώσει» το πολωνικό σύστημα στο μέλλον, πρόσθεσε, για να καταλήξει πως «ο τρόπος με τον οποίο τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν σήμερα μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα δείχνει ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων μας σε αυτόν τον τομέα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας: Στον αέρα, στην ξηρά και στη θάλασσα».