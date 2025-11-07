ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Σε πλήρη εξέλιξη τα ιμπεριαλιστικά παζάρια για τη Γάζα στις πλάτες των Παλαιστινίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα ιμπεριαλιστικά παζάρια τωνκαι συμμάχων τους για την «επόμενη μέρα» στη, πάνω στις πλάτες του ηρωικού και πολύπαθου, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιθέσεις και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που επιβάλλει τοστην ισοπεδωμένη Γάζα, όπως και την πολύ μεγάλη ένταση της κατοχικής βίας στη

Σε αυτό το πλαίσιο η αμερικανική κυβέρνηση πυκνώνει κινήσεις επιδιώκοντας να «τρέξει» την επόμενη φάση του άθλιου σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο, με διεθνή στρατιωτική «δύναμη επιβολής» και διακυβέρνηση από διεθνές «Συμβούλιο» υπό την προεδρία του Αμερικανού Προέδρου.

Ενόψει της προετοιμαζόμενης κατάθεσης σχετικού αμερικανικού σχεδίου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον Οργανισμό, Μ. Γουόλτς, συναντήθηκε με τα εκλεγμένα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου, δηλαδή με τους πρέσβεις της Αλγερίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Γουιάνας, του Πακιστάν, του Παναμά, της Νότιας Κορέας, της Σιέρα Λεόνε, της Σλοβενίας και της Σομαλίας, για να τους ενημερώσει για το εν λόγω ψήφισμα.

Στην ίδια συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που έχουν εμπλακεί άμεσα στο παζάρι για το σχέδιο Τραμπ, δηλαδή η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την ανακοίνωση της αμερικανικής αντιπροσωπείας να αναφέρει ότι η συμμετοχή τους «αποδεικνύει την περιφερειακή στήριξη προς το ψήφισμα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα».

Το ψήφισμα, προσθέτει η ανακοίνωση, «χαιρετίζει το Συμβούλιο Ειρήνης», δηλαδή τη διεθνή «μεταβατική διακυβέρνηση» της Γάζας που προβλέπει το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης, υπό την προεδρία του ίδιου του Ντ. Τραμπ, και «εξουσιοδοτεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης», τη διεθνή στρατιωτική «δύναμη επιβολής» που προβλέπει το ίδιο σχέδιο.

Η ανακοίνωση για το αμερικανικό σχέδιο απόφασης καταλήγει με έμφαση στη «συμβολή» των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι «υπό τη δυναμική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν ξανά αποτελέσματα στα Ηνωμένα Εθνη - όχι ατελείωτες συζητήσεις», ενώ τονίζεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη «δράττουν αυτήν τη ιστορική ευκαιρία για να τερματίσουν δεκαετίες αιματοχυσίας και να καταστήσουν το όραμα του προέδρου για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή πραγματικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις μέχρι τώρα «διαρροές» για το σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ, το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» και η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» (ISF) θα έχουν εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κυβερνήσουν τη Γάζα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, με δυνατότητα παρατάσεων μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου.

Αναφέρεται μάλιστα ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η ανάπτυξη των πρώτων στρατευμάτων στη Γάζα μέχρι τον Γενάρη, ενώ υπογραμμίζεται ότι αυτά θα αποτελούν μια «δύναμη επιβολής και όχι μια ειρηνευτική δύναμη».

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι στα καθήκοντα της ISF θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η «διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας» και η «μόνιμη απόσυρση όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», καθώς ένας βασικός στόχος του σχεδίου Τραμπ είναι ο αφοπλισμός όλων των παλαιστινιακών οργανώσεων που αντιστέκονται στην κατοχή.

Ο δε ισραηλινός κατοχικός στρατός θα διατηρεί παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της ISF, μέσω της «σταδιακής απόσυρσης», ενώ ακόμα και στην υποτιθέμενη μελλοντική και χρονικά αόριστη «πλήρη απόσυρση» θα διατηρήσει «μια παρουσία ασφαλείας στην περίμετρο, που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να διασφαλιστεί πλήρως από κάθε αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής»...

Προς διεύρυνση των «Συμφωνιών του Αβραάμ»

Στο μεταξύ, στο πρώτο πλάνο των παζαριών βρίσκονται οι προσπάθειες των ΗΠΑ για διεύρυνση των λεγόμενων «Συμφωνιών του Αβραάμ», των συμφωνιών «εξομάλυνσης» σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές και ισλαμικές χώρες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στ. Γουίτκοφ δήλωσε χθες ότι αργότερα μέσα στη μέρα οι ΗΠΑ θα αποκάλυπταν τη νέα χώρα που θα ενταχθεί στις εν λόγω συμφωνίες,

Αργά χθες βράδυ, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωναν σε μέσα ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει την ένταξη του Καζακστάν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» - με φόντο και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τους ηγέτες 5 χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» με το Ισραήλ υπογράφηκαν για πρώτη φορά το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντ. Τραμπ, αρχικά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, ενώ αργότερα εντάχθηκε σε αυτές και το Μαρόκο.

Σε αντίθεση με το ίσχυε για αυτές τις χώρες πριν την υπογραφή των συμφωνιών, το Καζακστάν διατηρεί ήδη διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, οι δύο χώρες έχουν πρεσβείες η μία στην άλλη, εμπορικούς δεσμούς κτλ.

Η σχετική ανακοίνωση ωστόσο θα μπορούσε να εντάσσεται σε μια προσπάθεια καλλιέργειας εδάφους για ένταξη ακόμα περισσότερων χωρών στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», και ειδικά της Σαουδικής Αραβίας.

Γάζα: Συστηματικό ισραηλινό μπλοκάρισμα στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Την ίδια ώρα, στη Λωρίδα της Γάζας το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει τους απάνθρωπους περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οπως υπογράμμισε ο Farhan Haq, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ, Αντ. Γκουτέρες, οι ισραηλινές κατοχικές αρχές από την αρχή της «εκεχειρίας» στις 11 Οκτώβρη έχουν απορρίψει 107 αιτήματα για την είσοδο ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων κουβερτών, χειμερινών ρούχων, εργαλείων και υλικών που σχετίζονται με την ύδρευσης και τις υπηρεσίες υγιεινής.

Ο δε κατοχικός στρατός συνεχίζει καθημερινά τις ανατινάξεις κατοικιών στην ήδη ισοπεδωμένη Γάζα, σε περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Πέρα εξάλλου από τις συνεχείς δολοφονικές επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» που οριοθετεί αυτές τις περιοχές, οι εκτοπισμένοι άμαχοι κινδυνεύουν κάθε στιγμή δίπλα από τα ερείπια που έχουν αφήσει οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Χθες ένα κτίριο κατέρρευσε στην Πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και εγκλωβίζοντας κι άλλους κάτω από τα συντρίμμια.

Το δε κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα ανακοίνωσε χθες ότι μέχρι και χθες έχει εισέλθει στη Γάζα μόλις το ένα τρίτο από την ανθρωπιστική βοήθεια που προβλεπόταν στη συμφωνία «εκεχειρίας».

Συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος της περιβόητης «εκεχειρίας», έχουν εισέλθει μόλις 4.453 φορτηγά με βοήθεια, έναντι των 15.600 που θα έπρεπε να έχουν μπει με βάση τη συμφωνία.

Καθημερινά εισέρχονται στη Γάζα μόλις 171 φορτηγά, ενώ οι συμφωνία «εκεχειρίας» προέβλεπε την είσοδο εξακοσίων...

Παράλληλα το Ισραήλ εξακολουθεί να μπλοκάρει την είσοδο εκατοντάδων βασικών ειδών διατροφής, όπως αυγά, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά κ.ά.

«Κλειστή στρατιωτική ζώνη» τα σύνορα Ισραήλ - Αιγύπτου

Χθες το Ισραήλ κήρυξε τα σύνορα με την Αίγυπτο ως «κλειστή στρατιωτική ζώνη», ισχυριζόμενο ότι το κάνει για να σταματήσει το λαθρεμπόριο όπλων με drones, όπως δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον στρατό «να τροποποιήσει τους κανόνες εμπλοκής προκειμένου να καταπολεμήσει την απειλή drones».

Το Ισραήλ και η Αίγυπτος μοιράζονται σύνορα περίπου 200 χιλιομέτρων.

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός πήρε τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του συνοριακού περάσματος της Ράφα στη νότια Γάζα, στις αρχές Μαΐου του 2024. Αφότου ανέλαβε τον έλεγχο αυτόν, κάθε πρόσβαση στο σημείο διέλευσης έχει ανασταλεί, περιλαμβανομένου του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα με τα παραπάνω, το Ισραήλ προχωρά σε τριήμερη στρατιωτικής άσκηση στις ανατολικές περιοχές της Δυτικής Οχθης και κατά μήκος της ισραηλινο-ιορδανικής μεθορίου, με τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων, αεροπορίας, μυστικών υπηρεσιών και των τοπικών μονάδων συνοριοφυλακής των εβραϊκών εποικισμών.

Αναφέρεται ότι το σενάριο της άσκησης βασίζεται στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και για πρώτη φορά θα συμμετάσχει η «Ταξιαρχία Γκιλάντ», που συστήθηκε επίσημα πριν ένα μήνα, με περιοχή ευθύνης από το τριεθνές του Χαμάτ Γκαντέρ στον Βορρά έως και το θέρετρο Εϊλάτ στον Νότο, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας.

Συνεχή ισραηλινά εγκλήματα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα εγκλήματα του ισραηλινού στρατού και Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε χθες ότι ο ισραηλινός κατοχικός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε έναν 15χρονο έφηβο.

«Η σορός του βρίσκεται υπό την κράτηση των ισραηλινών αρχών», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη στην πόλη Γιαμούν, κοντά στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Οχθη, κατά τη διάρκεια επιδρομής του κατοχικού στρατού προχθές βράδυ.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε τον θάνατο μιας ηλικιωμένης Παλαιστίνιας γυναίκας, η οποία υπέστη καρδιακή προσβολή μετά από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο σπίτι της.

Η γυναίκα σπρώχτηκε από στρατιώτες που ήρθαν να συλλάβουν τον εγγονό της στο σπίτι τους κοντά στη Ραμάλα.

Ενα παιδί τραυματίστηκε εξάλλου στο πρόσωπο όταν Εβραίοι έποικοι επιτέθηκαν σε σπίτια στην περιοχή Khallet al-Natsh, ανατολικά της Χεβρώνας.