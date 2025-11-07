ΣΟΥΔΑΝ

Οι παραστρατιωτικοί των RSF δέχονται πρόταση για εκεχειρία

Πρόταση για εκεχειρία ανακοίνωσαν χτες ότι δέχονται οι παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) του Σουδάν, που βρίσκονται σε πόλεμο με τον στρατό που στηρίζει τον στρατάρχη Μπουρχάν. «Ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες και στα συμφέροντα του σουδανικού λαού, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους να συμμετάσχουν στην ανθρωπιστική εκεχειρία που πρότειναν οι χώρες του κουαρτέτου», ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των RSF μιλώντας για την πρόταση που κατέθεσαν ΗΠΑ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ παραμένει μεγάλη η ανησυχία για την κατάσταση του πληθυσμού στα δυτικά της χώρας (Νταρφούρ), με πολλά παιδιά να είναι σοβαρά υποσιτισμένα και αφυδατωμένα, σε βαθμό που σύμφωνα με ΜΚΟ δυσκολεύονται ακόμα και να μιλήσουν. Ειδικά στην περιοχή Αλ Φασίρ - που πριν δυο βδομάδες τέθηκε υπό τον έλεγχο των RSF - δεκάδες χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν αναζητώντας καταφύγιο αλλού, ενώ φέρουν και σοβαρά ψυχικά τραύματα.

Να σημειωθεί ότι όπως έγινε γνωστό χτες, ειδικά για την κατάσταση στην Αλ Φασίρ θα συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.