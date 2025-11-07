ΞΑΝΘΗ

Μαθήματα... αμερικανικού ξεπλύματος και προπαγάνδας

Ακόμα μια προσπάθεια ξεπλύματος του αμερικανικού ιμπεριαλισμού επιχειρείται με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών που συμπληρώνονται το 2026. Φυσικά, στο στόχαστρο μπαίνει η νεολαία. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 8 Νοέμβρη, η «Athens Comics Library», και το «Αmerican Space Xanthi» με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του δήμου Ξάνθης παρουσιάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Οπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές «μέσα από εργαστήρια δημιουργίας comics, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις προσωπικότητες και τα επιτεύγματα που διαμόρφωσαν την αμερικανική ιστορία ...».

«Αν οι Αμερικανοί ψάχνουν για πλυντήρια, αυτά δεν θα τα βρουν στον λαό και τη νεολαία της Ελλάδας. Είναι ανεπιθύμητοι!» ξεκαθαρίζουν σε ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Ξάνθης του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Ξάνθης της ΚΝΕ και σχολιάζουν:

«Αλήθεια ποια αμερικανική ιστορία θα γνωρίσουν; Των αμέτρητων πολεμικών επεμβάσεων ανά τον πλανήτη για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων τους; Θα γίνει λόγος για την Κορέα και το Βιετνάμ, για την Κούβα και τον Λίβανο, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία; Θα αναφερθούν στις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι; Θα μιλήσουν στους μαθητές για τα εγκλήματα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στη χώρα μας και την Κύπρο, για τη στήριξη που έδωσαν στη χούντα των συνταγματαρχών την περίοδο 1967-1974; Για τις βόμβες Ναπάλμ που πρωτοδοκίμασαν στα βουνά του Γράμμου το 1949 για να εξολοθρεύσουν τον ηρωικό Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας;

Μήπως στη δική τους εκδοχή της αμερικανικής ιστορίας χωράνε η υποκίνηση δεκάδων πραξικοπημάτων σε όλη τη Γη, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική; Οι 78 μέρες βομβαρδισμών του ηρωικού γιουγκοσλαβικού λαού το 1999; Οι επεμβάσεις τους στα εσωτερικά κρατών για την επιβολή και διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας τους στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα;

`Η μήπως θα πούνε την αλήθεια για τη σημερινή τους πολιτική; Για τη στήριξη που δίνουν στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ για να δολοφονεί τον λαό της Παλαιστίνης, μια γενοκτονία που συνεχίζεται παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία. Για τη στήριξη που δίνουν στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και τους ναζί του τάγματος Αζόφ στην Ουκρανία, με παζάρια για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο του λαού της, τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων.

Χιλιάδες σελίδες χρειάζονται για μια απλή καταγραφή των εγκλημάτων αυτών που ο λαός μας δίκαια στα αντιπολεμικά του συλλαλητήρια χαρακτηρίζει "φονιάδες των λαών, Αμερικάνοι"! Χιλιάδες όμως ηρωικές σελίδες έχουν γράψει και θα συνεχίσουν να γράφουν οι λαοί όλου του κόσμου στον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τα εγκλήματά τους. Σε τέτοιους αγώνες ενάντια στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ πρωτοστατεί και ο ελληνικός λαός. Για να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στα βρώμικα σχέδια. Για να πάψει το Πετροχώρι στην Ξάνθη να αποτελεί "πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας οι Αμερικάνοι"!»

Τέλος σημειώνουν: «Στις σημερινές συνθήκες που μας καλούν να θυσιάσουμε ό,τι απέμεινε από τα δικαιώματά μας για να χρηματοδοτήσουν με 800 δισ. ευρώ την πολεμική οικονομία και προετοιμασία της ΕΕ, ώστε αύριο να ρίξουν στα σφαγεία των πολέμων τους τη νεολαία, οι φιέστες ξεπλύματος πρέπει να πάρουν απάντηση με κάθε τρόπο από τον λαό και τη νεολαία». Και καλούν: