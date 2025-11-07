Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
ΤΥΦΩΝΑΣ ΣΤΗ Ν/Α ΑΣΙΑ
Πάνω από 140 οι νεκροί

Ανοδικά κινούνταν χτες ο τραγικός απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα «Καλμάγκι» στη Νοτιοανατολική Ασία, με πάνω από 140 νεκρούς μόνο στις Φιλιππίνες.

Τουλάχιστον 127 ήταν οι αγνοούμενοι, σύμφωνα μόνο με την επίσημη καταγραφή και ενώ η ανησυχία μεγάλωνε καθώς το φαινόμενο κατευθυνόταν προς το Βιετνάμ.

Στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ολόκληρες πόλεις έχουν πλημμυρίσει, με κατοίκους να σκαρφαλώνουν σε στέγες για να σωθούν από τα νερά και ενώ παρασύρονταν οχήματα, φορτηγά, πελώρια εμπορευματοκιβώτια, με ανέμους να τρέχουν ακόμα και με 205 χιλιόμετρα την ώρα.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.

    

