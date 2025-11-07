Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Νέο δολοφονικό μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες στον Λίβανο από το νέο μπαράζ επιθέσεων επιθέσεων που εξαπέλυσε το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης, κάνοντας συστηματικά κουρελόχαρτο άλλη μία συμφωνία «εκεχειρίας».

Συγκεκριμένα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 8 τραυματίστηκαν στην πόλη Τούρα στον νότιο Λίβανο, από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Αλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην Tayr Debba, επίσης στην επαρχία της Τύρου.

Χτυπήθηκαν ακόμα οι πόλεις Taybeh και Aita al-Jabal.

Το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτης ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε τις επιθέσεις «εναντίον στρατιωτικών στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», της «Δύναμης Ραντβάν», λίγα λεπτά έπειτα από εντολές εκκένωσης που εξέδωσε για τις περιοχές που χτυπήθηκαν.

Νωρίτερα χθες η Χεζμπολάχ είχε τονίζει ότι έχει «νόμιμο δικαίωμα να αντισταθεί στην (ισραηλινή) κατοχή», προσθέτοντας ότι θα υποστηρίξει τον λιβανικό στρατό.

Δήλωσε επίσης ότι, ενώ ο Λίβανος δεσμεύεται από κατάπαυση του πυρός, δεν είναι υποχρεωμένος να εμπλακεί σε πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

«Δηλώνουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και την επιθετικότητα και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για την προστασία της κυριαρχίας της χώρας μας», σημείωσε η λιβανέζικη οργάνωση.

    

ΚΟΣΜΟΣ
