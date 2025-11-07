ΣΟΜΑΛΙΑ

Ελληνόκτητο πλοίο δέχτηκε επίθεση πειρατών

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία «Latsco Marine Management» ανακοίνωσε ότι το πλοίο της, «Hellas Aphrodite», που φέρει σημαία Μάλτας, δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Σομαλίας. Οπως αναφέρει πάντως, και τα 24 μέλη του πληρώματος του πλοίου έχουν εντοπιστεί και είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την «Ambrey», βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, «οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», που έχει σημαία Μάλτας. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει και το οποίο έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε ότι πρόσωπα στα οποία δεν είχε δοθεί άδεια ανέβηκαν σε σκάφος νοτιοανατολικά της Εΐλ στη Σομαλία.