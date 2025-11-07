Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΟΜΑΛΙΑ
Ελληνόκτητο πλοίο δέχτηκε επίθεση πειρατών

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία «Latsco Marine Management» ανακοίνωσε ότι το πλοίο της, «Hellas Aphrodite», που φέρει σημαία Μάλτας, δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Σομαλίας. Οπως αναφέρει πάντως, και τα 24 μέλη του πληρώματος του πλοίου έχουν εντοπιστεί και είναι εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την «Ambrey», βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, «οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», που έχει σημαία Μάλτας. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει και το οποίο έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε ότι πρόσωπα στα οποία δεν είχε δοθεί άδεια ανέβηκαν σε σκάφος νοτιοανατολικά της Εΐλ στη Σομαλία.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Το «οικονομικό θαύμα» της «Rheinmetall»
Σε πλήρη εξέλιξη τα ιμπεριαλιστικά παζάρια για τη Γάζα στις πλάτες των Παλαιστινίων
 Ο Τραμπ υποδέχεται τους ηγέτες των κρατών της Κεντρικής Ασίας
«Χαλαρώνει» η «ένταση» μεταξύ Τραμπ και Μαμντάνι
 Μαθήματα... αμερικανικού ξεπλύματος και προπαγάνδας
 Νέες πολύνεκρες συγκρούσεις στη μεθόριο Αφγανιστάν - Πακιστάν
 Τουλάχιστον 12 νεκροί από τη συντριβή εμπορικού αεροσκάφους
 Δημοσιογράφος απολύθηκε εξαιτίας «άβολης» ερώτησης για το Ισραήλ
 Νέο δολοφονικό μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων
 Οι παραστρατιωτικοί των RSF δέχονται πρόταση για εκεχειρία
 Παγιδευμένοι μετά από δυστύχημα σε σταθμό παραγωγής Ενέργειας
 Ζητά αποκλεισμό της Νότιας Αφρικής από το G20
 Πάνω από 140 οι νεκροί
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ