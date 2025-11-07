Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
Νέες πολύνεκρες συγκρούσεις στη μεθόριο Αφγανιστάν - Πακιστάν

Ενταση επικράτησε ξανά χτες στα σύνορα Αφγανιστάν - Πακιστάν, ανήμερα της επανέναρξης συνάντησης που αντιπροσωπείες των δύο χωρών είχε προγραμματιστεί να έχουν, στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο σε εχθροπραξίες, για τις οποίες οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνταν για την έναρξή τους, σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, ενώ ακόμα έξι άτομα τραυματίστηκαν, στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ, στα νότια του Αφγανιστάν.

Θυμίζουμε ότι στις διμερείς συγκρούσεις που έγιναν τον Οκτώβρη σκοτώθηκαν δεκάδες άτομα, ενώ σοβαρά υψώθηκαν οι τόνοι ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν και παλιότερα το Ισλαμαμπάντ διατηρούσε στενές σχέσεις με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

Εκπρόσωπος των αφγανικών αρχών στην Κανταχάρ ισχυρίστηκε ότι «οι Πακιστανοί άνοιξαν πυρ» χρησιμοποιώντας «ελαφρά και βαρέα όπλα», πλήττοντας «αστικές ζώνες», αλλά «οι Ταλιμπάν δεν απάντησαν, για το καλό του έθνους» και «σεβόμενοι τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις».

Για τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, ο Πακιστανός υπουργός Αμυνας Khawaja Mohammad Asif δήλωσε ότι στόχος της πακιστανικής αντιπροσωπείας ήταν «να διασφαλιστεί πως το αφγανικό έδαφος δεν χρησιμοποιείται για επιθέσεις στο εσωτερικό του Πακιστάν», εκφράζοντας την ελπίδα «ότι θα επικρατήσει η σοφία και θα αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή».

Σημειωτέον ότι το Ισλαμαμπάντ έχει συνδέσει το άνοιγμα των σημείων διμερούς διέλευσης για το εμπόριο και τα ταξίδια με τη βελτίωση της ασφάλειας κατά μήκος των συνόρων.

    

ΚΟΣΜΟΣ
