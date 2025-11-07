ΙΤΑΛΙΑ

Δημοσιογράφος απολύθηκε εξαιτίας «άβολης» ερώτησης για το Ισραήλ

Μαθήματα «φιλελεύθερης» δυτικής δημοκρατίας μάς έρχονται αυτήν τη φορά από την Ιταλία, όπου ένας Ιταλός δημοσιογράφος απολύθηκε επειδή έθεσε μια «άβολη» ερώτηση για το Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Οπως μεταδίδει ο «Guardian», απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στις 13 Οκτώβρη, ο Γκαμπριέλε Νουντσιάτι, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων «Nova» με έδρα τη Ρώμη, ρώτησε:

«Εχετε επαναλάβει αρκετές φορές ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ πρέπει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Γάζας, αφού κατέστρεψε σχεδόν όλη τη Λωρίδα και τις πολιτικές υποδομές της;».

Η Πίνιο απάντησε: «Είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο δεν θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό το στάδιο».

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Νουντσιάτι απολύθηκε μετά από μερικές «τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες» με τους προϊσταμένους του, όπως κατήγγειλε στο ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Fanpage».

Σε απάντηση στο «Fanpage», το πρακτορείο «Νova» δεν αρνήθηκε ότι έστειλε στον δημοσιογράφο επιστολή απόλυσης, υποστηρίζοντας ότι η ερώτησή του ήταν «εντελώς άτοπη και τεχνικά λανθασμένη», επειδή η Ρωσία εισέβαλε σε μια χώρα ενώ το Ισραήλ «υπέστη ένοπλη επιθετικότητα»!

Εν μέσω κατακραυγής στην Ιταλία, ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Olof Gill, «επιβεβαίωσε κατηγορηματικά» χθες ότι η Κομισιόν δεν ζήτησε από το «Nova» να λάβει μέτρα κατά του δημοσιογράφου.