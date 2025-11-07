ΗΠΑ

«Χαλαρώνει» η «ένταση» μεταξύ Τραμπ και Μαμντάνι

«Χαλαρώνει» το κλίμα μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ,, και του νεοεκλεγέντα σοσιαλδημοκράτη δημάρχου της Νέας Υόρκης,, δυο μόλις μέρες μετά την εκλογή του.

Από εκεί που ο Τραμπ απειλούσε να παρακρατηθούν ομοσπονδιακά κονδύλια προοριζόμενα για τη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί δήμαρχος ο Δημοκρατικός Μαμντάνι, τον οποίο αποκάλεσε ...«κομμουνιστή», ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος ανέφερε ότι ενδέχεται να τον βοηθήσει.

«Θέλουμε η Νέα Υόρκη να είναι επιτυχημένη» είπε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μαϊάμι την επομένη των εκλογών. «Θα τον βοηθήσουμε, ίσως λίγο», δήλωσε.

Από την πλευρά του και ο Μαμντάνι δήλωσε έτοιμος να συζητήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο το κόστος ζωής. Ο ίδιος, όπως και ο Τραμπ, έθεσε το υψηλό κόστος ζωής, τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και τα αυξημένα έξοδα για τα τρόφιμα στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι να συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ σχετικά για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε για να υπηρετήσουμε τους Νεοϋορκέζους», είπε, προτείνοντας «την εκπλήρωση των προεκλογικών του υποσχέσεων σχετικά με το κόστος ζωής» ως ένα από αυτά.

«Νομίζω ότι το μάθημα για τον Πρόεδρο είναι ότι δεν αρκεί να διαγνώσεις την κρίση στη ζωή της εργατικής τάξης των Αμερικανών. Πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτήν την κρίση», ανέφερε.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης παρουσίασε επίσης τις πέντε γυναίκες που θα συμπροεδρεύσουν στη μετάβασή του. Μεταξύ αυτών είναι η Λίνα Καν, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου υπό τον Τζο Μπάιντεν, και η Μαρία Τόρες - Σπρίνγκερ, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της αντιδημάρχου υπό τον απερχόμενο δήμαρχο Ερικ Ανταμς.

Χαρακτηριστικό, πάντως, είναι ότι ο σοσιαλδημοκράτης Ζ. Μαμντάνι συναντήθηκε με τον Αλεξάντερ Σόρος, γνωστό μεγαλοκαπιταλιστή, γιο του γνωστού Τζορτζ Σόρος, που έχει αναλάβει τώρα το Ιδρυμα της λεγόμενης «Ανοιχτής Κοινωνίας» και έχει συμβάλει σε διάφορες «έγχρωμες επαναστάσεις» αλλαγής κυβερνήσεων. Ο Σόρος δήλωσε σε χθεσινή ανάρτησή του «υπερήφανος που είναι Νεοϋορκέζος» και ότι «το αμερικανικό όνειρο συνεχίζεται».