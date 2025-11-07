Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ζητά αποκλεισμό της Νότιας Αφρικής από το G20

Υπέρ του αποκλεισμού της Νότιας Αφρικής από τη συμμετοχή της στο G20 τάχθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την κυβέρνησή της ότι φέρεται «πολύ άσχημα σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων» (...στους λευκούς της Νότιας Αφρικής) και μιλώντας για «μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Με φόντο και την όξυνση ευρύτερων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του G20, η οποία αναμένεται στα τέλη του μήνα στη Νότια Αφρική.

Ακόμα, ο Τραμπ πρότεινε να φιλοξενηθεί η Σύνοδος του G20 για το 2026 στο θέρετρο γκολφ Ντόραλ, κοντά στο Μαϊάμι, «χωρίς να λάβει κανένα όφελος ούτε από το υπουργείο Εξωτερικών ούτε από οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση».

Την Ουάσιγκτον θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Το «οικονομικό θαύμα» της «Rheinmetall»
Σε πλήρη εξέλιξη τα ιμπεριαλιστικά παζάρια για τη Γάζα στις πλάτες των Παλαιστινίων
 Ο Τραμπ υποδέχεται τους ηγέτες των κρατών της Κεντρικής Ασίας
«Χαλαρώνει» η «ένταση» μεταξύ Τραμπ και Μαμντάνι
 Μαθήματα... αμερικανικού ξεπλύματος και προπαγάνδας
 Νέες πολύνεκρες συγκρούσεις στη μεθόριο Αφγανιστάν - Πακιστάν
 Τουλάχιστον 12 νεκροί από τη συντριβή εμπορικού αεροσκάφους
 Δημοσιογράφος απολύθηκε εξαιτίας «άβολης» ερώτησης για το Ισραήλ
 Νέο δολοφονικό μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων
 Οι παραστρατιωτικοί των RSF δέχονται πρόταση για εκεχειρία
 Παγιδευμένοι μετά από δυστύχημα σε σταθμό παραγωγής Ενέργειας
 Πάνω από 140 οι νεκροί
 Ελληνόκτητο πλοίο δέχτηκε επίθεση πειρατών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ