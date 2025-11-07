ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζητά αποκλεισμό της Νότιας Αφρικής από το G20

Υπέρ του αποκλεισμού της Νότιας Αφρικής από τη συμμετοχή της στο G20 τάχθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την κυβέρνησή της ότι φέρεται «πολύ άσχημα σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων» (...στους λευκούς της Νότιας Αφρικής) και μιλώντας για «μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Με φόντο και την όξυνση ευρύτερων ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του G20, η οποία αναμένεται στα τέλη του μήνα στη Νότια Αφρική.

Ακόμα, ο Τραμπ πρότεινε να φιλοξενηθεί η Σύνοδος του G20 για το 2026 στο θέρετρο γκολφ Ντόραλ, κοντά στο Μαϊάμι, «χωρίς να λάβει κανένα όφελος ούτε από το υπουργείο Εξωτερικών ούτε από οποιαδήποτε ξένη κυβέρνηση».

Την Ουάσιγκτον θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς.