ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Παγιδευμένοι μετά από δυστύχημα σε σταθμό παραγωγής Ενέργειας

Τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι έμεναν παγιδευμένοι, χτες, μετά από κατάρρευση μεταλλικής κατασκευής σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ουλσάν, της Νότιας Κορέας.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε στα ΜΜΕ ότι το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ εργάτες κατεδάφιζαν την κατασκευή, προκειμένου το σύνολο του σταθμού να γκρεμιστεί το επόμενο δεκαήμερο, καθώς αυτός δεν λειτουργούσε πια.

Ο παροπλισμένος σταθμός ανήκε στην εταιρεία «Korea East-West Power» στην περιοχή Γιονγκζαμ-ντονγκ.

Δύο εργάτες ηλικίας 40 και 60 ετών απομακρύνθηκαν λίγη ώρα αφού συντρίμμια συσσωρεύτηκαν στο σημείο και ακόμα δύο απεγκλωβίστηκαν κάποια ώρα αργότερα. Δεν ήταν ακόμα σαφές αν στο σημείο την ώρα της κατάρρευσης υπήρχαν και άλλα άτομα που ίσως είχαν εγκλωβιστεί στα ερείπια. Το δυστύχημα έγινε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η απομάκρυνση μπόιλερ.

Μέχρι χτες το βράδυ δεν υπήρχε ενημέρωση για τα αίτια ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν.