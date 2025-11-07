Το «οικονομικό θαύμα» της «Rheinmetall»

Εργοστάσια ξεφυτρώνουν σαν «μανιτάρια», αξιοποιώντας τη στροφή της ΕΕ στην πολεμική οικονομία και η αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 1.700% μέσα σε 3 χρόνια

Την «εντυπωσιακή πορεία» του γερμανικού κολοσσού της πολεμικής βιομηχανίας «Rheinmetall» καταγράφει η «Deutsche Welle», σημειώνοντας πως είναι η μεγάλη κερδισμένη της αποκαλούμενης Zeitenwende (αλλαγή εποχής) της Γερμανίας, αλλά και της απόφασης συνολικά των κρατών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες, ενόψει μιας ευρύτερης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης, αλλά και ως κερδοφόρα διέξοδο σε λιμνάζοντα κεφάλαια.

Η «Rheinmetall» ήταν πάντα ένας ισχυρός παγκόσμιος παίκτης με παρουσία σε 30 χώρες, 174 μονάδες παραγωγής και 40.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Ομως, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η αξία της μετοχής της έχει ανέβει κατά 1.700%, ενώ ο κύκλος εργασιών της το 2024 έφτασε τα 9,8 δισ. ευρώ.

Το ρεπορτάζ καταγράφει τις ειδήσεις της τελευταίας εβδομάδας με τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις του ομίλου για νέες παραγγελίες ή για το άνοιγμα νέων εργοστασίων που ξεφυτρώνουν σαν τα «μανιτάρια». «Θυμίζει σχεδόν εκστρατεία franchise κάποιας εταιρείας του χώρου της εστίασης»...

Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, ο διευθύνων Σύμβουλός της, Αρμιν Πάπεργκερ βρέθηκε στη Βουλγαρία και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κυβέρνηση της χώρας για τις διαδικασίες εξπρές στην έγκριση μιας κοινοπραξίας με την βουλγαρική VMZ, για μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ σε μια έκταση 100 εκταρίων.

Στόχος η λειτουργία μέσα στο 2027 μονάδας ικανής να παράγει μέχρι και 100.000 βλήματα ετησίως. Διόλου τυχαία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ταξιδέψει στη Σόφια ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, και είχε προλειάνει το έδαφος.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας ο Πάπεργκερ βρέθηκε στη Λιθουανία, όπου τους τελευταίους μήνες έχουν επίσης ταξιδέψει τόσο ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, αλλά και ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Εκεί ανακοινώθηκε μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ σε μια έκταση ίση με 300 ποδοσφαιρικά γήπεδα, που ήδη από το 2026 εκτιμάται ότι θα παράγει δεκάδες χιλιάδες βλήματα για πυροβόλα 155 χιλιοστών. Περαιτέρω επέκταση είναι μέσα στο πρόγραμμα για το 2027.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο για την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης από άποψη διακομιστικού κέντρου. Γιατί όταν παράγουμε στη Γερμανία ή τη Δυτική Ευρώπη τα logistics αποτελούν σημαντικό πρόβλημα», τόνισε ο Πάπεργκερ. Tα βλήματα λοιπόν θα παράγονται ακριβώς εκεί που πιθανώς θα χρειαστούν.

Προχθές, ήρθε και η ανακοίνωση από την Ιταλία. Ο στρατός της χώρας ολοκλήρωσε την παραγγελία συνολικά 21 αρμάτων μάχης τύπου A2CS, τα οποία κατασκευάζει η κοινοπραξία 50/50 της «Rheinmetall» με την επίσης κορυφαία πολεμική βιομηχανία της Ιταλίας «Leonardo».

Η παράδοση αποτελεί μέρος του προγράμματος A2CS - Armoured Combat System (AICS - Armoured Infantry Combat System), το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση συνολικά 1.050 τεθωρακισμένων οχημάτων και, μαζί με το πρόγραμμα του Main Battle Tank, θα ανανεώσει τον στόλο βαρέων οχημάτων του ιταλικού στρατού.