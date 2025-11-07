ΗΠΑ

Τουλάχιστον 12 νεκροί από τη συντριβή εμπορικού αεροσκάφους

Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί από τη συντριβή εμπορικού αεροσκάφους την Τρίτη, ενώ παραμένουν άνθρωποι αγνοούμενοι.

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της UPS με προορισμό τη Χαβάη συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, καθώς ένας από τους κινητήρες του αποκολλήθηκε από το φτερό κι έπεσε στον διάδρομο. Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο Worldport, το διεθνές αεροπορικό κέντρο της UPS, το οποίο επεξεργάζεται περισσότερα από 400.000 πακέτα ανά ώρα, απασχολεί 20.000 εργαζόμενους και φιλοξενεί 300 καθημερινές πτήσεις.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σχεδόν πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία, πέφτοντας πάνω σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου», σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι. Από τη συντριβή καταστράφηκαν κτίρια, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και πελώρια στήλη πυκνού καπνού.

Το τρικινητήριο, που μετέφερε κάπου 144.000 λίτρα καυσίμου, παραλίγο να πέσει πάνω σε εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων της «Ford», στο οποίο εργάζονται κάπου 3.000 άνθρωποι. Τα πράγματα «θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα», σημείωσε η αστυνομία.