ΚΑΝΑΔΑΣ

Πενταετές σχέδιο στρατιωτικών εξοπλισμών 82 δισ. δολαρίων

Πενταετές πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμών 82 δισ. δολαρίων προωθεί η κυβέρνηση του Καναδά, σε μία προσπάθεια να «απεξαρτηθεί» και σε αυτό το επίπεδο από τις ΗΠΑ.

Τον σχεδιασμό αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη ο Καναδός πρωθυπουργός, Μ. Κάρνεϊ, στη διάρκεια επίσκεψης στα γραφεία της «αμυντικής» εταιρείας τεχνολογίας αιχμής CAE που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες προσομοίωσης στην αεροπορία και άμυνα.

Η κίνηση εντάσσεται παράλληλα στους στόχους του ΝΑΤΟ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από το 2% έως το 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Ο κόσμος άλλαξε και ότι ο Καναδάς οφείλει να αλλάξει μαζί του», τόνισε ο Κάρνεϊ, κάνοντας αφενός λόγο για «καναδικό εθνικισμό» «πολιτικής φύσης».

Ο Καναδός πρωθυπουργός εκφράζει πιο έντονα το τελευταίο διάστημα «ανησυχίες» για πιθανή διακύβευση των καναδικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Αρκτική, καθώς εντείνεται και σε αυτήν την κρίσιμη περιοχή ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Ρωσίας και άλλων δυνάμεων, με στόχο την κυριαρχία τους σε νέους εμπορικούς δρόμους που ανοίγουν με το λιώσιμο των πάγων, αλλά και την εκμετάλλευση σημαντικού πλούτου σε κρίσιμα ορυκτά στρατηγικής σημασίας.