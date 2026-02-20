ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Κόμβος προσέλκυσης τεχνολογικών κολοσσών

Τις εντεινόμενες φιλοδοξίες του ινδικού μεγάλου κεφαλαίου να αξιοποιήσει τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας για να διευρύνει τα μερίδιά του στη διεθνή αγορά αναδεικνύει η Σύνοδος για τον Αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, που ολοκληρώνεται σήμερα στο Νέο Δελχί, συμπληρώνοντας πέντε μέρες διαβουλεύσεων και συναντήσεων εκπροσώπων εκατοντάδων κυβερνήσεων αλλά και επιχειρηματικών κολοσσών.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, στην παρέμβασή του είπε ότι ...«πρέπει να εκδημοκρατίσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρέπει να γίνει εργαλείο ένταξης και ενδυνάμωσης, ιδιαίτερα για τον Παγκόσμιο Νότο», με φόντο τη ραγδαία επέκταση της ψηφιακής τεχνολογίας σε μια σειρά υπηρεσίες και τομείς στη χώρα του, που πλέον συγκαταλέγεται στην πρώτη σχετική δεκάδα χωρών, διεθνώς.

Από τη μεριά του, ο Ινδός υπουργός Τεχνολογιών της Πληροφορίας Ασουίνι Βαϊσνάου ανακοίνωσε πως η Ινδία προσδοκά ότι μέσα στην επόμενη διετία θα προσελκύσει επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων από επιχειρήσεις του κλάδου της τεχνολογίας που εξειδικεύονται σε προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε αυτά ήδη συγκαταλέγονται 90 δισ. δολάρια που πέρυσι ανακοινώθηκε ότι θα διαθέσουν η «Google», η «Microsoft» και άλλες εταιρείες.

Στο πλαίσιο της Συνόδου η «Nvidia» (θεωρείται πρωταθλήτρια στην κατασκευή ημιαγωγών για εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης) ανακοίνωσε μια σύμπραξη με την ινδική L&T (προμηθευτή κέντρων δεδομένων και «cloud» - άυλης πληροφορικής) με έδρα τη Μουμπάι, με στόχο την κατασκευή του «μεγαλύτερου εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης της Ινδίας». Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, «η υποδομή αυτή θα τροφοδοτήσει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης νέας γενιάς και θα αναγάγει την Ινδία σε παγκόσμιο πόλο της τεχνητής νοημοσύνης».

Η «Google» έχει σχεδιάσει την κατασκευή νέων υποθαλάσσιων καλωδίων που θα αφορούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Εχει προηγηθεί η ανακοίνωση επένδυσης 15 δισ. δολαρίων σε μια πενταετία, που θα αφορούν και τον πρώτο «κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης» στη χώρα.

Η «Microsoft» έχει ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 17,5 δισ. δολάρια σε 4 χρόνια για την επέκταση της υποδομής cloud και AI.

Ακόμα, η «Amazon» μέχρι το 2030 θα διαθέσει 35 δισ. δολάρια, για την επέκταση ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των τεχνολογικών κολοσσών προσελκύει το άφθονο, φτηνό και νεαρό εργατικό δυναμικό της Ινδίας, του οποίου ο βαθμός ειδίκευσης μεγαλώνει τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα επιταχύνονται και αντεργατικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας (με διευκόλυνση απολύσεων, ποινικοποίηση απεργιών κ.λπ.).

Μεταξύ των ηγετών που πήραν μέρος στη Σύνοδο είναι και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, στο πλαίσιο και επίσημων διμερών επαφών, υπέγραψε σειρά συμφωνιών με την ινδική ηγεσία. Με φόντο δε την όξυνση επιχειρηματικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών με μοχλό εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε ότι «η AI δεν πρέπει να βρίσκεται μόνο στα χέρια λίγων ισχυρών εταιρειών», αφού «έχει γίνει ένα σημαντικό πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού».

Καθώς άλλωστε φουντώνει η συζήτηση για τους όρους πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των πληθυσμών όλο και περισσότερων χωρών (μέσα και από τη δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ο Μακρόν υποστήριξε ότι «η Ευρώπη δεν επικεντρώνεται τυφλά στη ρύθμιση» σχετικών κανόνων. Και, κλείνοντας το μάτι στους επενδυτές του κλάδου, είπε πως «η Ευρώπη είναι ένας χώρος για καινοτομία και επενδύσεις, αλλά είναι και ένας ασφαλής χώρος, και οι ασφαλείς χώροι κερδίζουν μακροπρόθεσμα».

Τέλος, παίνεψε το «κοινό όραμα» που έχουν Παρίσι και Νέο Δελχί για την «κυρίαρχη Τεχνητή Νοημοσύνη», δηλαδή αυτή που ...«αναπτύχθηκε με τρόπο που προστατεύει τον πλανήτη, ενώ παράλληλα προωθεί την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς».