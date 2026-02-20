ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η κυβέρνηση «φρενάρει» τη συμφωνία για τα νησιά Τσάγκος

Μετά τις πιέσεις του Τραμπ για τη στρατηγική βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η κυβέρνηση της Βρετανίας τρενάρει την εφαρμογή της συμφωνίας για την ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό, που φιλοξενεί στρατηγικής σημασίας αμερικανική και βρετανική στρατιωτική βάση, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Politico», μετά τη νέα έντονη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.

Η συμφωνία προβλέπει την παράδοση της κυριότητας της ατόλης - πρώην βρετανικής αποικίας - στον Μαυρίκιο και τη μίσθωσή της από το Λονδίνο για 99 χρόνια έναντι 47,3 εκατ. δολαρίων.

Το σχετικό νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας λέγεται πως μπήκε στον «πάγο» και αποφασίστηκε προσωρινά η μη προώθησή του για έγκριση.

Υπενθυμίζεται ότι και τον Γενάρη ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία της Βρετανίας με τον Μαυρίκο ως «μεγάλη ανοησία».

Παρ' όλα αυτά η υφυπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας, Αλεξ Ντέιβις Τζόουνς, μιλώντας χτες στο δίκτυο Sky News, επέμεινε πως η κυβέρνηση δεν θα αλλάξει πορεία στο θέμα της συμφωνίας με τον Μαυρίκιο και πως το νομοσχέδιο θα προωθηθεί «σύντομα μόλις το επιτρέψει ο κοινοβουλευτικός χρόνος, γιατί είναι ζωτικός και κρίσιμος άσσος για την εθνική ασφάλεια».

Προχθές βράδυ ο Τραμπ με διαδικτυακή ανάρτησή του είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «μεγάλο λάθος», λέγοντας ότι αυτή «η γη δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο», ενώ είχε συνδέσει άμεσα τη χρήση της επίμαχης βάσης με το ενδεχόμενο πολέμου εναντίον του Ιράν...