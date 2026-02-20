Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ!

Αναχώρησε η αποστολή αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ για την Αβάνα

Το μήνυμα αυτό μεταφέρει ηπου αναχώρησε χθες βράδυ για την

Συνδικαλιστές από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, από τις Μεταφορές, το Εμπόριο, την Υγεία κ.ά. που συμμετέχουν στην αποστολή κάνουν πράξη, για μια ακόμα φορά, το διεθνιστικό τους καθήκον, κόντρα στον αποκλεισμό και την κλιμάκωση των απειλών σε βάρος του κουβανικού λαού από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.

«Η Κούβα δεν είναι μόνη!», τονίζει το ΠΑΜΕ, που από σήμερα θα έχει στην Αβάνα συναντήσεις με την Ομοσπονδία Εργατών της Κούβας (CTC), μεταφέροντας την αλληλεγγύη των εργαζομένων της χώρας μας.

«Το ΠΑΜΕ τιμά την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα, τον ανυπότακτο λαό της Κούβας που απέδειξε στην πράξη ότι οι λαοί μπορούν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους», σημειώνει στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Την Κούβα, που παρά τις τεράστιες δυσκολίες συνεχίζει να αποτελεί φάρο αντίστασης και διεθνιστικής προσφοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τους λαούς και τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με γιατρούς, εκπαιδευτικούς, με ανιδιοτελή στήριξη στους αγώνες τους, όπως φάνηκε χαρακτηριστικά και την περίοδο της πανδημίας.

Το ΠΑΜΕ μεταφέρει την αλληλεγγύη των συνδικάτων και της εργατικής τάξης της Ελλάδας στον αγώνα του κουβανικού λαού και κάθε λαού για το δικαίωμά του να επιλέγει ελεύθερα το κοινωνικό και πολιτικό του σύστημα, να αποφασίζει ο ίδιος για τις υποθέσεις του, χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και ξένους δυνάστες».