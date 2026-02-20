ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας την Τρίτη

Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας την Τρίτη 24 Φλεβάρη στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στον πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, απευθύνουν στη νεολαία και στον λαό της πόλης οι Οργανώσεις Αχαΐας της ΚΝΕ.

Καταγγέλλοντας τα επικίνδυνα σχέδια κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα, που επιστρατεύονται με γελοία επιχειρήματα και προσχήματα, οι Οργανώσεις Αχαΐας της ΚΝΕ σημειώνουν ανάμεσα σε άλλα ότι τα εν λόγω επιθετικά σχέδια καταρτίζονται «ενώ βρίσκεται εν ενεργεία, για πάνω από έξι δεκαετίες, το εγκληματικό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους σε βάρος της Κούβας, δοκιμάζοντας τον ηρωικό της λαό με μεγάλες ελλείψεις!

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κουβανικό λαό, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και στην Ενωση Νέων Κομμουνιστών Κούβας! Οι λαοί θα πουν την τελευταία λέξη!».