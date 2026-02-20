ΗΠΑ

Απειλούν με φωτιά πολέμου το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή

Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνουν και θέτουν σε ετοιμότητα στην περιοχή του Περσικού οι ΗΠΑ, απειλώντας να εξαπολύσουν πόλεμο εναντίον του Ιράν και να βάλουν μπουρλότο ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στο πλαίσιο του σφοδρού διεθνούς ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσιγκτον επιστρατεύει παράλληλα εκβιαστικές προθεσμίες και απειλές, μαζί με διάφορες «διαρροές» για τις πολεμικές προετοιμασίες σε μεγάλα «δυτικά» ΜΜΕ, πιέζοντας για μια «μεγάλη συμφωνία» με την Τεχεράνη, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και θα ενισχύει τη θέση τους στην περιοχή, σε βάρος των αντίστοιχων κινήσεων από Κίνα και ΗΠΑ.

«Τώρα είναι η ώρα για το Ιράν να ενταχθεί μαζί μας σε μια πορεία που θα ολοκληρώσει αυτό που κάνουμε. Αν ενταχθούν μαζί μας, θα είναι υπέροχο. Αν δεν ενταχθούν μαζί μας, θα είναι επίσης υπέροχο. Αλλά θα είναι μια πολύ διαφορετική πορεία», ανέφερε χθες κατά τη συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ.

«Μπορεί να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα ή και όχι» ανέφερε, προσθέτοντας σιβυλλικά: «Ισως κάνουμε συμφωνία, αλλά θα το μάθετε πιθανόν τις επόμενες 10 ημέρες».

Πηγές στο Πεντάγωνο έλεγαν προχτές σε δημοσιογράφους του CNN, CBS, πως οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα είναι έτοιμες για εξαπόλυση επιθέσεων στο Ιράν έως αύριο Σάββατο.

Πληροφορίες του France24 ανέφεραν πως όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή θα είναι «πανέτοιμες» έως τα μέσα Μαρτίου.

Και στις δύο περιπτώσεις επισημαινόταν πως ο Ντ. Τραμπ «δεν έχει ακόμη αποφασίσει», εάν θα χτυπήσει το Ιράν.

Η εκπρόσωπός του στον Λευκό Οίκο, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε προχτές βράδυ πως θα ήταν «σοφό» το Ιράν να κάνει τώρα συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Τεράστια συγκέντρωση αμερικανικών στρατευμάτων

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν αναπτύξει στην περιοχή τον μεγαλύτερο αριθμό πολεμικών αεροσκαφών από το 2003 όταν εξαπέλυσαν την ιμπεριαλιστική επίθεση στο Ιράκ.

Πέρα από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και την αρμάδα του - που απαρτίζεται μεταξύ άλλων από τρία αντιτορπιλικά, πλοία μάχης, πλοία ανεφοδιασμού και πυρηνικά υποβρύχια - στην περιοχή κατευθύνεται και το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» και η δική του αρμάδα, που επίσης περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά, πλοία μάχης και ανεφοδιασμού.

Τα μαχητικά αεροσκάφη στα δύο αεροπλανοφόρα υπολογίζονται σε 180 με 200.

Ιδιαίτερα ενισχυμένες είναι οι αμερικανικές βάσεις χωρών που γειτνιάζουν με το Ιράν, ενώ έχει ήδη προχωρήσει η αναδιάταξη αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Η δε Γερμανία χτες επιβεβαίωσε την αποχώρηση μέρους των δυνάμεων που διατηρεί στο Ιράκ για προληπτικούς λόγους, στο φόντο της αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής κινητικότητας.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε πως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο θα μεταβεί στις 28 Φλεβάρη στο Ισραήλ, σε σχέση και με τα πολεμικά σχέδια που καταστρώνουν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Γυμνάσια Ιράν - Ρωσίας και παρεμβάσεις από τη Μόσχα

Στο μεταξύ, σε ένα τέτοιο φόντο, χτες, στη θάλασσα του Ιράν ξεκίνησαν κοινά ναυτικά γυμνάσια μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

Ο δε Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, «προειδοποίησε» μέσω συνέντευξής του στο «Al Arabiya» για τους κινδύνους που ελλοχεύει μία σύγκρουση στον Περσικό και στην ευρύτερη περιοχή.

Τόνισε πως τον περασμένο Ιούνη υπήρξε «ρεαλιστικός κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος» και προειδοποίησε πως μία σύγκρουση στην περιοχή μοιάζει με «επικίνδυνο παιχνίδι με τη φωτιά».

Πρόσθεσε πως οι χώρες της περιοχής, κυρίως οι αραβικές, επιχειρούν να αποφύγουν μία νέα κλιμάκωση της έντασης, ζητώντας μία συμφωνία για το Ιράν που δεν θα περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά του και θα εξασφαλίζει το ιρανικό «αμιγώς ειρηνικό» πυρηνικό πρόγραμμα.

Διέκρινε, επίσης, κίνδυνο οπισθοχώρησης στη βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Εκτίμησε δε πως είναι «ειλικρινές» το ενδιαφέρον του Ιράν και για μία συμφωνία στη βάση της «Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών».

Ο δε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, δήλωσε ότι «παρατηρούμε μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή» κάλεσε «τους Ιρανούς φίλους μας και όλα τα μέρη στην περιοχή να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και προσοχή (...) να δώσουν προτεραιότητα στα πολιτικά και διπλωματικά μέσα».

Οι δηλώσεις Ρ. Γκρόσι

Το ίδιο 24ωρο, πάντως, ο επικεφαλής Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΙΑΕΑ), Ρ. Γκρόσι, μιλώντας στο «Bloomberg», εμφανίστηκε ξανά σε ρόλο «λαγού», στρώνοντας και αυτός το έδαφος για τα επιθετικά αμερικανικά σχέδια κατά της Τεχεράνης.

Σχολιάζοντας την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, δήλωσε ότι κινδυνεύει να χαθεί η «ευκαιρία» του Ιράν για μία διπλωματική συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και «προειδοποίησε» ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος»...

Πρόσθεσε πως η ΙΑΕΑ έχει συζητήσει «συγκεκριμένες» προτάσεις με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, για την επιθεώρηση των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο του 2025 από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - κάτι που δεν καταδίκασε ποτέ ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ.

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες πάνω από ιρανικές πυρηνικές ή ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις (όπως το στρατιωτικό συγκρότημα στο Parchin, 30 χλμ. από την Τεχεράνη), δείχνουν επιπλέον πρόσφατη θωράκιση.