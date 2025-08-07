ΙΣΠΑΝΙΑ

Δεν εξετάζει πλέον την αγορά μαχητικών F-35

Η Ισπανία δεν εξετάζει πλέον την επιλογή να αγοράσει αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35 και θα επιλέξει ανάμεσα στο ευρωπαϊκής κατασκευής Eurofighter και το αποκαλούμενο Future Combat Air System (FCAS), δήλωσε χθες εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας, αναδεικνύοντας γεωπολιτικές αντιθέσεις με τις ΗΠΑ.

Το Eurofighter κατασκευάζεται από τις εταιρείες Airbus, BAE Systems και Leonardo, ενώ το FCAS αναπτύσσεται από τις Dassault Aviation, Airbus και Indra Sistemas.

Η εφημερίδα El Pais είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ότι η κυβέρνηση έβαλε στο συρτάρι τα σχέδιά της να αγοράσει το F-35, το οποίο κατασκευάζεται από τον αμερικανικό κολοσσό του αεροδιαστημικού τομέα Lockheed Martin.

Η κυβέρνηση είχε δεσμεύσει 6,25 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της για το 2023 για την αγορά νέων μαχητικών αεριωθουμένων, αναφέρει η El Pais.

Ομως το σχέδιο της ισπανικής κυβέρνησης να δαπανήσει στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 10,5 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες, «καθιστά αδύνατη» την απόκτηση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεριωθουμένων, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος σχέδια να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, ώστε να ανταποκριθεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, ενώ αργότερα, στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας» τον Ιούνιο, η Ισπανία αρνήθηκε - χωρίς να καταψηφίσει - να αυξήσει τις δαπάνες αυτές στο 5%, λέγοντας πως η Μαδρίτη θα πετύχει να εξοπλιστεί κατά τα ΝΑΤΟικά πρότυπα χωρίς να αυξήσει τόσο τις στρατιωτικές δαπάνες.

Η θέση του Σάντσεθ επικρίθηκε έντονα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα ισπανικά εμπορεύματα.