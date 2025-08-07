ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Με «όπλο» και τους δασμούς για τη ρωσική Ενέργεια

Συνάντηση χθες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στ. Γουίτκοφ, με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν

Sputnik

Την επιβολή πρόσθετου δασμού 25% σε ορισμένα προϊόντα από την Ινδία ανακοίνωσαν χθες οι ΗΠΑ με προεδρικό διάταγμα τουτην ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου,συναντιόταν στη Μόσχα με τον Ρώσο ΠρόεδροΣτη συνέχεια, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δευτερεύουσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή.

Ο Τραμπ είχε δώσει διορία στη Ρωσία να «τερματίσει» τον πόλεμο με την Ουκρανία μέχρι τις 8 Αυγούστου, διαφορετικά είχε απειλήσει με νέες κυρώσεις τη Ρωσία αλλά και με δευτερογενείς κυρώσεις σε εμπορικούς της εταίρους, ιδιαίτερα την Ινδία, με την οποία η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πολύπλευρα παζάρια. Οι ΗΠΑ απαιτούν από την Ινδία, βασικό ανταγωνιστή της Κίνας στην περιοχή, να συνταχθεί πιο αποφασιστικά με τα αμερικανικά γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, «η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζει να αποτελεί μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ». Για την «αντιμετώπιση της εθνικής έκτακτης ανάγκης (...) είναι απαραίτητο και σκόπιμο να επιβληθεί πρόσθετος δασμός κατ' αξίαν στις εισαγωγές ειδών από την Ινδία, η οποία εισάγει άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Αυτή η νέα επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί στον δασμό 25% που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ σήμερα Πέμπτη, μαζί με τους δασμούς που ο Τραμπ παρουσιάζει ως «αμοιβαίους», και ο επιπλέον δασμός θα τεθεί σε ισχύ σε 21 μέρες.

Την τρίωρη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ δεν ακολούθησαν δηλώσεις, με το Κρεμλίνο να αναφέρει ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, που ήταν παρών στη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από τον Τραμπ, στείλαμε κι εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση».

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Αμεσων Επενδύσεων και ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Πούτιν - Γουίτκοφ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Β. Ζελένσκι.

«Bloomberg»: Η Ρωσία πρότεινε αεροπορική εκεχειρία

Νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο «Bloomberg» είχε μεταδώσει ότι το Κρεμλίνο εξετάζει διάφορες επιλογές για μια παραχώρηση στον Αμερικανό Πρόεδρο, μεταξύ τους μία αεροπορική εκεχειρία με την Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η απειλή δευτερογενών κυρώσεων.

Μια παύση στις αεροπορικές επιδρομές που περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, ως χειρονομία αποκλιμάκωσης, μπορεί να είναι μια πιθανή πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουκρανία θα συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις, είπε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο.

Στο μεταξύ, προ ημερών ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλ. Λουκασένκο έθιξε το θέμα της «αεροπορικής εκεχειρίας» σε δηλώσεις του μαζί με τον Πούτιν, αν και ο Ρώσος ηγέτης δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνη ο Λουκασένκο συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέφτηκε τη Λευκορωσία από το 2020.

Ινδία: «Εξαιρετικά ατυχής» η απόφαση για δασμούς

«Εξαιρετικά ατυχή» χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ το ΥΠΕΞ της Ινδίας, προσθέτοντας ότι το Νέο Δελχί θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των εθνικών του συμφερόντων.

Η ινδική κυβέρνηση μέχρι στιγμής διατηρεί τη θέση της, λέγοντας ότι στοχοποιείται αδικαιολόγητα από τις ΗΠΑ λόγω των δεσμών της με τη Ρωσία - τον μεγαλύτερο προμηθευτή πετρελαίου και στρατιωτικού εξοπλισμού της. Οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα δώσουν εντολή στα διυλιστήρια να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου.

Η κυβέρνηση της Ινδίας προετοιμάζεται τώρα για υψηλότερους δασμούς και επιδιώκει να περιορίσει τις πιθανές οικονομικές ζημίες. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει παροτρύνει τους Ινδούς να αγοράζουν περισσότερα τοπικά προϊόντα, για να αντισταθμίσουν την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης.

Το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας συζητά τρόπους για να βοηθήσει τους εξαγωγείς που θα πληγούν περισσότερο, π.χ. στους τομείς των πολύτιμων λίθων, των κοσμημάτων και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Για μήνες οι Ινδοί εμπορικοί αξιωματούχοι διαπραγματεύονταν με την κυβέρνηση Τραμπ μια συμφωνία που - σύμφωνα με τις δύο πλευρές - ήταν κοντά στην οριστικοποίησή της, με δασμολογικό συντελεστή πιθανώς κάτω του 20%.

Το Νέο Δελχί εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο χαλάρωσης ορισμένων κανόνων πρόσβασης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα. Η κυβέρνηση συζητά αν μπορεί να επιτρέψει περιορισμένες εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τυρί που δεν παράγεται στην Ινδία και συμπυκνωμένο γάλα με σαφή επισήμανση των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, ανέφεραν.

Ρωσικό drone εισήλθε στη Λιθουανία

Σε ένα ακόμα περιστατικό που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αξιοποιηθεί και να οδηγήσει σε ανάφλεξη του πολέμου, το Βίλνιους δήλωσε προχθές ότι ένα ρωσικής κατασκευής drone που μετέφερε δύο κιλά εκρηκτικών εισήλθε στη Λιθουανία από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και βρέθηκε σε στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης την περασμένη βδομάδα.

«Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του μη επανδρωμένου οχήματος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία επί τόπου», δήλωσε η γενική εισαγγελέας της Λιθουανίας, ενώ ο ΥΠΕΞ Κεστούτις Μπούντρις κάλεσε το ΝΑΤΟ να λάβει «άμεσα μέτρα» για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της χώρας του μετά το συμβάν αυτό.

Ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συζήτησε με τον Λιθουανό ΥΠΕΞ το ζήτημα των παραβιάσεων του λιθουανικού εναέριου χώρου από ρωσικά στρατιωτικά drones. «Το ΝΑΤΟ παίρνει τέτοια περιστατικά πολύ σοβαρά. Παραμένουμε σε επιφυλακή και είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιμπεριαλιστικής «συμμαχίας».

Ρωσικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης σε ουκρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Μάλιστα, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο σταθμός που δέχτηκε επίθεση χρησιμοποιείται ως μέρος μιας διαδρομής που συνδέει τους ελληνικούς τερματικούς σταθμούς LNG με τις ουκρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, μέσω του αγωγού φυσικού αερίου της Διαβαλκανικής.

Περαιτέρω, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν την Τρίτη εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στη βορειοανατολική και στη νότια Ουκρανία, ενώ 4 νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών βομβαρδισμών σε κατεχόμενα εδάφη της περιφέρειας Λουγκάνσκ.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν αρχικά σιδηροδρομικές υποδομές στην πόλη Λοζόβα της περιφέρειας του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στο σημείο κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Από την πλευρά της η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 29 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Geran-2» - ρωσική εκδοχή των ιρανικών «Shahed» - στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Λοζόβα, συμπεριλαμβανομένων «2 παιδιών».

Χθες το πρωί 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος κοντά στην πόλη Σούμι.

Αλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομής ρωσικού drone στη Ζαπορίζια.

Στην περιφέρεια Λουγκάνσκ ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 4 εργαζομένων σε εταιρεία ύδρευσης, όπως ανέφερε ο φιλορώσος ηγέτης Λεονίντ Πάσετσνικ. Αλλοι 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις, που προκάλεσαν ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, συμπλήρωσε.

Οι ρωσικές Ενοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τον Ιούλη επιθέσεις με 6.297 drones εναντίον της Ουκρανίας, αριθμός ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου το 2022, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία των ουκρανικών αρχών.