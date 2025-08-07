ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κατεδαφίστηκε το τελευταίο μνημείο αφιερωμένο στον Λένιν

Οι ουκρανικές αρχές κατέβασαν μια προτομή του Βλαντιμίρ Λένιν από το χωριό Ρούντκοβτσι στην περιοχή Χμελνίτσκι της Ουκρανίας, το τελευταίο εναπομείναν μνημείο αφιερωμένο στον επαναστάτη ηγέτη των Μπολσεβίκων και του κράτους της Σοβιετικής Ενωσης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Οπως σημειώνεται, οι τοπικές αρχές κατεδάφισαν το μνημείο στο πλαίσιο του σχεδίου της λεγόμενης «αποαποικιοποίησης» που ταυτίζει σκόπιμα το σοσιαλιστικό παρελθόν της Ουκρανίας με τη σημερινή καπιταλιστική Ρωσία και στοχεύει στην εξάλειψη της λεγόμενης «ρωσικής κληρονομιάς».

Εξάλλου οι ουκρανικές αρχές μετονομάζουν δρόμους και κατεδαφίζουν σοβιετικά μνημεία από το 2015, όταν ψηφίστηκε ένας νόμος για τη λεγόμενη «αποκομμουνιστικοποίηση». Το 2022, η ρωσική εισβολή στη χώρα αξιοποιήθηκε για να αρχίσει ένα νέο κύμα ενάντια σε κάθε αναφορά στη Σοβιετική Ενωση και στον ρωσικό πολιτισμό. Τον Μάρτιο του 2023, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για την «αποαποικιοποίηση» των τοπωνυμίων, απαγορεύοντας όλα τα γεωγραφικά ονόματα που συνδέονται με τη Ρωσία και τη σοβιετική εποχή.

Σύμφωνα με το Ukrinform, η προτομή του Λένιν μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας κοινής ωφέλειας, η οποία και αποσυναρμολόγησε το μνημείο, χωρίς να διευκρινιστεί τι θα απογίνει. Να σημειωθεί δε ότι τον Απρίλιο του 2024, η ίδια προτομή αποσυναρμολογήθηκε, αλλά αργότερα αποκαταστάθηκε.