ΙΣΡΑΗΛ - ΓΑΖΑ

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από την κλιμάκωση των επιθέσεων

Εντείνονται οι σχεδιασμοί στο Ισραήλ για την πλήρη κατοχή όλης της Λωρίδας της Γάζας με τις πλάτες ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, παρά τα μισόλογα που κατά καιρούς εκστομίζουν διάφοροι αξιωματούχοι με δήθεν λόγια συμπόνοιας για τον λιμό που υφίστανται οι Παλαιστίνιοι, από το κατά τ' άλλα «δικαίωμα στην αυτοάμυνα» του Ισραήλ, που υπερασπίζεται - μεταξύ άλλων - και η ελληνική κυβέρνηση.

Χαρακτηριστική η κυνική υποκρισία του Αμερικανού προέδρου, Ντ.Τραμπ, όταν ερωτηθείς από δημοσιογράφο αργά το βράδυ της Τρίτης εάν θα υποστήριζε τα σχέδια του Ισραήλ για πλήρη κατοχή της Γάζας, απάντησε: «Δεν μπορώ να πω. Εναπόκειται στο Ισραήλ».

Στη συνέχεια αναμάσησε τα περί αμερικανικής «χρηματοδότησης» της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, επαναλαμβάνοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη δώσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια, αφού προηγουμένως διευκόλυνε τα σχέδια του Ισραήλ για υπονόμευση της λειτουργίας της οργάνωσης αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, που διένεμε στο παρελθόν, αποτελεσματικά, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους πολύπαθους κατοίκους της Γάζας.

Στην προχτεσινή τρίωρη συνεδρίαση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, αρμόδιων υπουργών και της ηγεσίας του στρατού, ο επιτελάρχης Εγιάλ Ζαμίρ, επανέλαβε τις αντιρρήσεις του στα κυβερνητικά σχέδια στρατιωτικής κατοχής της Γάζας. Προειδοποίησε ότι «η κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο όσων Ισραηλινών ομήρων απέμειναν ζωντανοί στα τούνελ της Χαμάς» και επανέλαβε ότι είναι αντίθετος με την καθολική κατάληψη και κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, επειδή θα ήταν «παγίδα».

Παρ' όλα αυτά, χτες ο υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, προτίμησε να υπενθυμίσει στην ηγεσία του στρατού πως πρέπει να εκτελεί με «επαγγελματισμό» τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Συνεχής η αύξηση των θυμάτων

Μέχρι να λάβει το ισραηλινό ΚΥΣΕΑ σήμερα, Πέμπτη, τις τελικές αποφάσεις για την κατοχή της Γάζας, η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του στρατού είναι καθημερινή.

Το περασμένο 24ωρο καταγράφηκε από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ο θάνατος 137 ανθρώπων (οι 87 σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να προμηθευτούν λίγα τρόφιμα) και ο τραυματισμός τουλάχιστον άλλων 771. Επιπλέον ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων πέντε ανθρώπων από λιμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θυμάτων από την αρχή του πολέμου (Οκτώβριο 2023) σε 193 (εκ των οποίων και 96 παιδάκια).

Ο νέος επίσημος, εφιαλτικός απολογισμός θυμάτων αναφέρει πάνω από 61.158 νεκρούς και 151.442 τραυματίες. Δεν συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία αυτά ο χαμός χιλιάδων ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από ερείπια ή εξαερώθηκαν από τις βόμβες.

Γολγοθάς η επιβίωση...

Στο μεταξύ ο αγώνας επιβίωσης μοιάζει καθημερινά με Γολγοθά.

Την Τρίτη, υπηρεσίες του ΟΗΕ κατέγραψαν πως εισήλθαν στη Γάζα μόλις 87 φορτηγά με βοήθεια, αντί τουλάχιστον 600 που απαιτούνται για μία περιοχή εντελώς ρημαγμένη και διαλυμένη από τον πόλεμο επί 22 μήνες.

Χτες, έγινε γνωστό πως αργά το βράδυ της Τρίτης ανατράπηκε φορτηγό με βοήθεια επειδή ο στρατός το κατεύθυνε σε επικίνδυνο δρόμο νοτιοανατολικά της κεντρικής πόλης Ντέιρ αλ Μπάλαχ. Κατά την ανατροπή του φορτηγού αυτού και άλλων τεσσάρων σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 30 άλλοι.

Καθημερινή περιπέτεια είναι και η προμήθεια (πόσιμου και αφαλατωμένου) νερού καθώς ένα από τα πρώτα πράγματα που κατέστρεψε το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου ήταν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αραβικά δίκτυα καταγράφουν τον τιτάνιο καθημερινό αγώνα ανθρώπων (παιδιών, νέων, ενηλίκων, ηλικιωμένων) για λίγο νερό. Πολλοί περπατούν χιλιόμετρα, περιμένουν στην ουρά το λιγότερο δύο ώρες, και στη συνέχεια επιστρατεύουν τις δυνάμεις που τους απέμειναν για να το μεταφέρουν στις οικογένειές τους.

Η οργάνωση IPC («Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση της Επισιτιστικής Ασφάλειας») ανακοίνωσε ότι πλάι στον εφιάλτη του λιμού εκτυλίσσεται και η σοβαρή κρίση έλλειψης τρεχούμενου νερού. Αν και μέρος του νερού προέρχεται από μικρές μονάδες αφαλάτωσης που διαχειρίζονται οι οργανώσεις αρωγής, το περισσότερο αντλείται από πηγάδια με υφάλμυρο νερό που έχει μολυνθεί περαιτέρω από λύματα και χημικά που στάζουν από τα ερείπια, εξαπλώνοντας τη διάρροια και την ηπατίτιδα.

Ο Μπούσρα Χαλίντι, που είναι επικεφαλής «Ανθρωπιστικής Πολιτικής» στη βρετανική ΜΚΟ αρωγής Oxfam στα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι η μέση κατανάλωση στη Γάζα πλέον περιορίζεται το πολύ στα 3 με 5 λίτρα την ημέρα. Η Oxfam την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε πως υδατογενείς νόσοι, που μπορούν να προληφθούν και να θεραπευτούν, «σαρώνουν τη Γάζα». Επισήμανε δε πως τα ποσοστά των ασθενειών αυτών αυξάνονται σχεδόν κατά 150% τους τελευταίους τρεις μήνες.

Δεκάδες συλλήψεις και εκτοπισμός στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο 24ωρο, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει καθημερινά τις εφόδους σε πόλεις και χωριά και τις συλλήψεις αμάχων.

Χτες αναφέρθηκε η σύλληψη περίπου 30 Παλαιστινίων (οι περισσότερες δίχως καν προσχηματική κατηγορία) και εκδόθηκε εντολή βίαιου εκτοπισμού των κατοίκων του χωριού Beit Askaria που βρίσκεται νοτίως της Βηθλεέμ, προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω ο εβραϊκός εποικισμός Gush Etzion.

Διαψεύδει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα

Διέψευσε χτες η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα πρόσφατα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν πως μέρος του προσωπικού της πρεσβείας εκκένωσε τις κατοικίες του στην Αθήνα, λόγω των αυξανόμενων αντι-ισραηλινών διαδηλώσεων και εκδηλώσεων στη χώρα.

Σε σχετική ανακοίνωση διαψεύδονται «κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι το προσωπικό της πρεσβείας έχει εκκενώσει τις κατοικίες του». Τα δημοσιεύματα χαρακτηρίζονται «ψευδή και αβάσιμα».

Νωρίτερα, δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom ανέφερε ότι οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε εκκένωση του προσωπικού της πρεσβείας τους στην Αθήνα, λόγω των αυξανόμενων αντι-σιωνιστικών διαδηλώσεων στη χώρα.