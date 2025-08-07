ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

Πυρκαγιές με έναν νεκρό και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης

Μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε Γαλλία και Ισπανία, με τουλάχιστον έναν νεκρό μέχρι στιγμής, τραυματίες, εκκενώσεις οικισμών και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης.

Στη Γαλλία μια 60χρονη γυναίκα είναι νεκρή, ένας άνθρωπος αγνοείται και 9 έχουν τραυματιστεί σε πυρκαγιά που μαίνεται στον νομό του Οντ στα νότια, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές, ενώ αργά το βράδυ της Τρίτης είχαν ανακοινώσει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες, η κατάσταση του ενός από τους οποίους ήταν σοβαρή, με εκτεταμένα εγκαύματα.

Σύμφωνα με τη νομαρχία του Οντ, η πυρκαγιά επεκτεινόταν «πολύ γρήγορα» και μέχρι χθες είχε κάψει πάνω από 120.000 στρέμματα θάμνων και ρητινοφόρων δέντρων σε 15 κοινότητες, καταστρέφοντας ή προκαλώντας ζημιές σε 25 κατοικίες και σε 35 οχήματα. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος A9, που συνδέει τη Γαλλία με την Ισπανία, ενώ διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε περίπου 2.500 νοικοκυριά.

Οι φλόγες, που ενισχύονται από τον άνεμο, έφτασαν στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, κοντά στην Καρκασόν, όπου κάηκαν σπίτια.

Παραθεριστές σε κάμπινγκ απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν γύρω στις 30 κατοικίες. Στο Τουρνισάν, άλλο χωριό στον τομέα, κάτοικοι προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας λάστιχα ποτίσματος.

Στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, κοντά στη λουτρόπολη Ταρίφα, εκδηλώθηκε την Τρίτη πυρκαγιά σε δασική έκταση, οδηγώντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε 7 ξενοδοχεία και 2 κατασκηνώσεις, καθώς και άνω των 5.000 οχημάτων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο κατασκήνωσης - τροχόσπιτων στο όρος Λα Πένια, μερικά χιλιόμετρα από την Ταρίφα, μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE, και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, εξαιτίας του σφοδρού ανέμου.

Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με βάση και τις αυξημένες θερμοκρασίες, σημειώνονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Πρόσφατα το Πληροφοριακό Σύστημα για τις Δασικές Πυρκαγιές στην Ευρώπη (European Forest Fire Information System - EFFIS) δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη το πρώτο 7μηνο του 2025 κάηκε έκταση γης υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο εκείνης που καιγόταν κάθε χρόνο σε όλη την περίοδο από το 2006 μέχρι το 2024.

Τα στοιχεία αυτά αν μη άλλο καταγράφουν ότι σε μια περίοδο που όλες οι αστικές κυβερνήσεις επικαλούνται την κλιματική κρίση, και ενώ υπάρχουν όλα τα τεχνικά και επιστημονικά μέσα, η πρόληψη, η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών και η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών δυνάμεων υποχωρούν, γιατί θεωρούνται «κόστος». Κάτι που αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς στην περίοδο πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας όπου έχει μπει η ΕΕ δαπάνες που έχουν σχέση με λαϊκές ανάγκες περικόπτονται, προς όφελος των εξοπλιστικών προγραμμάτων που αυγαταίνουν τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών του κλάδου. Επομένως, και η διάσωση των δασικών οικοσυστημάτων σε όλες τις χώρες απαιτεί ακόμα πιο αποφασιστικά να δυναμώσουν η λαϊκή διεκδίκηση και η αντίθεση με τις προτεραιότητες του καπιταλιστικού κράτους.