ΗΠΑ

Σταματούν επενδύσεις μισού δισ. δολαρίων σε εμβόλια m-RNA

Το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ αποφάσισε την αναστολή χρηματοδότησης 22 επενδύσεων στην παραγωγή εμβολίων τεχνολογίας m-RNA κατά της γρίπης των χοίρων και της γρίπης των πτηνών, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, δικαιολόγησε την απόφαση, λέγοντας πως τα εμβόλια αυτά «δεν προστατεύουν αποτελεσματικά έναντι λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού όπως ο κορονοϊός Covid-19 και η γρίπη», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Αμφισβητώντας την ασφάλεια των εμβολίων m-RNA ανέφερε πως τα κεφάλαια των 500 εκατομμυρίων δολαρίων θα δοθούν σε «πιο ασφαλείς τεχνολογίες».

Ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, αμφισβητείται έντονα από ορισμένους ειδικούς εξαιτίας των αντιεμβολιαστικών απόψεων που εκφράζει εδώ και χρόνια. Αφότου ανέλαβε υπουργός Υγείας προωθεί σημαντικές αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, παρότι για ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας η τεχνολογία m-RNA αποδείχτηκε επιτυχημένη και διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο κατά την παγκόσμια πανδημία κορονοϊού.

Απειλές Τραμπ για την Ουάσιγκτον

Στο μεταξύ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χτες την πρότασή του να αναλάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον έλεγχο της Ουάσιγκτον (που δεν υπάγεται σε καμία πολιτεία) σε περίπτωση που οι τοπικές αρχές αποτύχουν στην πάταξη της εγκληματικότητας ανηλίκων που θεωρείται υψηλή. Αφορμή για τις νέες δηλώσεις του Τραμπ σε σχέση με το καθεστώς της Ουάσιγκτον, έδωσε η βίαιη επίθεση 10 εφήβων (εκ των οποίων δύο 15χρονοι στη συνέχεια συνελήφθησαν) στον 20χρονο Εντουαρντ Κοριστίν, προγραμματιστή που εργάζεται στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (γνωστό ως DOGE που είχε αναλάβει έως το Μάιο ο δισεκατομμυριούχος Ιλον Μασκ). Στη διάρκεια της επίθεσης οι νεαροί έκλεψαν από τον Κοριστίν ένα κινητό iPhone 16 αξίας 1000 δολαρίων, χτυπώντας τον άσχημα.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε το περιστατικό για να υποστηρίξει πως θα πρέπει να πηγαίνουν φυλακή ακόμη και έφηβοι 14 ετών εάν συλλαμβάνονται να εγκληματούν. «Ο νόμος» στην Ουάσιγκτον «πρέπει να αλλάξει για να ασκούνται ποινικές διώξεις σε αυτούς τους "ανήλικους" σαν να ήταν ενήλικοι και να πηγαίνουν στις φυλακές για πολύ καιρό, από τα 14 τους», απαίτησε μέσω Truth Social. Προειδοποίησε, επίσης, πως εάν οι τοπικές αρχές δεν φροντίσουν να ανακτηθεί ο έλεγχος «γρήγορα», τότε «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να προχωρήσουμε σε ομοσπονδιακό έλεγχο» της πόλης.

Κλήτευση στο ζεύγος Κλίντον από το Κογκρέσο

Στη σκιά αυτών των εξελίξεων δεν πέρασε απαρατήρητη η απόφαση επιτροπής του Κογκρέσου να κλητεύσει για κατάθεση στις 14 Οκτωβρίου τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και τη σύζυγό του, πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον στις 9 Οκτωβρίου. Η επιτροπή ερευνά την υπόθεση του εκατομμυριούχου επενδυτή-βιαστή και μαστροπού ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών, Τζέφρι Επστιν, ο οποίος προωθούσε τα θύματα σε πλούσιους και διάσημους πελάτες.

Ο Κλίντον θεωρείται ένα από τα «τρανταχτά» ονόματα στο πελατολόγιο του Επστιν, καθώς μεταξύ άλλων έχει παραδεχθεί και ο ίδιος πως ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του χρηματιστή τέσσερις φορές μεταξύ 2002 και 2003.