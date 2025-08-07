Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
Επενδυτικές συμφωνίες από την κυβέρνηση των τζιχαντιστών

Η κυβέρνηση του τζιχαντιστή «Προέδρου» της Συρίας, Αχμεντ Αλ Σαράα, υπέγραψε χτες στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό 12 επενδυτικές συμφωνίες συνολικής αξίας 14 δισ. δολαρίων σχετικές με υποδομές, υπηρεσίες μεταφοράς - συγκοινωνιών και σχέδια κτηματομεσιτικής ανάπτυξης.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που υπογράφηκαν είναι και μία με την εταιρεία «UCC Holding» από το Κατάρ, για την ανάπτυξη του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού (ύψους 4 δισ. δολαρίων), και άλλη για την ανάπτυξη Μετρό στη συριακή πρωτεύουσα, ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, παρών στην υπογραφή των συμφωνιών ήταν ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ, ο οποίος τόνισε ότι «η συριακή γη βγάζει έναν σπουδαίο ηγέτη» και ότι η Δαμασκός «ήταν το κέντρο του εμπορίου και των μεταφορών για χιλιάδες χρόνια».

    

