Τον θάνατο 8 ανθρώπων, μεταξύ τους των υπουργών Αμυνας και Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της Γκάνας, προκάλεσε χτες η συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου στη νότια περιφέρεια Ασάντι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, το ελικόπτερο τύπου Z-9 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Ακρα. Τελικός προορισμός ήταν η πόλη Ομπουάσι.
Ο Τζούλιους Ντέμπρα, προσωπάρχης του Προέδρου της Γκάνας Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου τον χαμό των 8 ανθρώπων, μεταξύ αυτών του υπουργού Αμυνας, Εντουαρντ Ομάνε Μποάμα, και του υπουργού Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας, Ιμπραήμ Μούρταλα Μοχάμεντ.
Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Αλχάτζι Μουνίρου Μοχάμεντ, αναπληρωτής συντονιστής Εθνικής Ασφαλείας και πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Σάμουελ Σάρπονγκ, αντιπρόεδρος του κόμματος NDC (Εθνικό Δημοκρατικό Κογκρέσο), ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Σάμουελ Αμποάτζιε και τρία μέλη του πληρώματος.
Ο Ντέμπρα χαρακτήρισε το δυστύχημα «εθνική τραγωδία».