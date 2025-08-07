ΓΚΑΝΑ

Δύο υπουργοί μεταξύ των οκτώ νεκρών σε συντριβή ελικοπτέρου

Τον θάνατο 8 ανθρώπων, μεταξύ τους των υπουργών Αμυνας και Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της Γκάνας, προκάλεσε χτες η συντριβή ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου στη νότια περιφέρεια Ασάντι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, το ελικόπτερο τύπου Z-9 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Ακρα. Τελικός προορισμός ήταν η πόλη Ομπουάσι.

Ο Τζούλιους Ντέμπρα, προσωπάρχης του Προέδρου της Γκάνας Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου τον χαμό των 8 ανθρώπων, μεταξύ αυτών του υπουργού Αμυνας, Εντουαρντ Ομάνε Μποάμα, και του υπουργού Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας, Ιμπραήμ Μούρταλα Μοχάμεντ.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Αλχάτζι Μουνίρου Μοχάμεντ, αναπληρωτής συντονιστής Εθνικής Ασφαλείας και πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Σάμουελ Σάρπονγκ, αντιπρόεδρος του κόμματος NDC (Εθνικό Δημοκρατικό Κογκρέσο), ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Σάμουελ Αμποάτζιε και τρία μέλη του πληρώματος.

Ο Ντέμπρα χαρακτήρισε το δυστύχημα «εθνική τραγωδία».