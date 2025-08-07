ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δημοσκοπικό ρεκόρ για την AfD

Στην ανασυγκρότηση της οργάνωσης της νεολαίας της προχωρά η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα καταγράφει νέα αύξηση - ρεκόρ στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου «Insa» για λογαριασμό της κυριακάτικης εφημερίδας «Bild», η AfD, νυν αξιωματική αντιπολίτευση στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, σκαρφαλώνει στο 25%, καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας και σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) παραμένει στην πρώτη θέση αλλά με ποσοστό μόλις 27%, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κινούνται στο 15%, ενώ Πράσινοι και «Αριστερά» στο 10%. Η «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» κινείται στο 4% και οι Φιλελεύθεροι στο 3%.

Ενδιαφέρον έχει ότι σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η νυν συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ενωσης και Σοσιαλδημοκρατών δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 44%. Πλειοψηφία δεν εξασφαλίζει πάντως ούτε ένα σχήμα Σοσιαλδημοκρατών, «Αριστεράς» και Πρασίνων, που θα συγκέντρωνε γύρω στο 36%.

Πάντως στο εσωτερικό της AfD υπάρχει διαπάλη για το θέμα της οργάνωσης νεολαίας. Κατόπιν δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου της Κολωνίας, αλλά και μετά από σχετική αξιολόγηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, η νεολαία της AfD, «Junge Alternative» (JA), είχε χαρακτηριστεί «μετά βεβαιότητας εξτρεμιστική οργάνωση». Το ίδιο το κόμμα αποφάσισε τη διάλυσή της και τη σύσταση άλλης οργάνωσης.

Ωστόσο ο επικεφαλής της AfD Θουριγγίας, Μπγερν Χέκε, ζήτησε η JA «να αναγεννηθεί από τις στάχτες της ως άλλος Φοίνικας», διαχωρίζοντας έτσι τη θέση του από την κομματική γραμμή του ηγετικού διδύμου Βάιντελ - Κρουπάλα.

Η διάλυση της JA και η σύσταση νέας κομματικής νεολαίας είχε αποφασιστεί στο συνέδριο της AfD τον περασμένο Γενάρη. Το νέο συνέδριο, στο οποίο αναμένεται να ληφθούν τελικές αποφάσεις για την κομματική νεολαία, θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Νοέμβρη.