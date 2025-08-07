ΗΠΑ

Σε ισχύ από χθες δασμοί 50% σε εμπορεύματα από τη Βραζιλία

Οι τελωνειακοί δασμοί ύψους 50% που προβλέπονται για μεγάλο μέρος των αγαθών που εισάγονται από τη Βραζιλία τέθηκαν σε ισχύ χθες, επτά ημέρες μετά την υπογραφή του σχετικού εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ενώ η Βραζιλία αρχικά δεν επρόκειτο να αντιμετωπίσει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς πάνω από το 10%, που εφαρμόζεται πλέον σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, ο πρόεδρος Τραμπ κατόπιν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τους αυξήσει στο 50% - επίπεδο υψηλότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα - εκφράζοντας «οργή» για τη δίωξη που άσκησε η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζ. Μπολσονάρου για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Αν και οι τελωνειακοί δασμοί προκάλεσαν έντονη αντίδραση στην Μπραζίλια, με τον πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα να καταγγέλλει αμερικανική επίθεση στην «εθνική κυριαρχία» της χώρας, η κυβέρνησή του εμφανίζεται να υποβαθμίζει τον αντίκτυπο που θα έχουν.

Το διάταγμα Τραμπ προβλέπει εξαιρέσεις για κατηγορίες αγαθών, από τον χυμό πορτοκαλιού έως την Ενέργεια και την αεροναυπηγική βιομηχανία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βραζιλίας, μόλις το 36% των προϊόντων που εξάγει η χώρα στην αγορά των ΗΠΑ υπόκειται στους νέους τελωνειακούς δασμούς.

Ωστόσο άλλοι τομείς - κλειδιά, όπως αυτός του καφέ, θα υποστούν δασμούς 50%.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος και ο υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας ταξίδεψαν χθες στην Ουάσιγκτον για να παρουσιάσουν «μια πιο ελκυστική προσφορά» στον Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να μειώσουν τους υψηλούς δασμούς 39% που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Ντ. Τραμπ.

Για χθες είχε προγραμματιστεί συνάντηση της Ελβετής Προέδρου, Κάριν Κέλερ-Σούτερ με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο.

Εάν το δασμολογικό ποσοστό 39% τεθεί σε ισχύ σε όλους τους τομείς - συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων - «θα τεθεί σε κίνδυνο έως και το 1% της οικονομικής παραγωγής της Ελβετίας μεσοπρόθεσμα», σύμφωνα με το Bloomberg Economics.

Ο χρυσός, η γεωργία, τα αεροσκάφη, τα φάρμακα και η ενέργεια είναι μόνο μερικοί από τους τομείς που ενδέχεται να συζητηθούν στις συνομιλίες, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για το εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας έναντι των ΗΠΑ, ύψους 38 δισ. δολαρίων, το οποίο θεωρείται το κύριο εμπόδιο για οποιαδήποτε συμφωνία. Η φύση του τεράστιου χάσματος - που οφείλεται κυρίως στον χρυσό, τα φάρμακα, τα ρολόγια και τα ιατρικά μηχανήματα - σημαίνει ότι είναι απίθανο να μειωθεί γρήγορα.

Οι δασμοί «ήρθαν για να μείνουν»

Οι δασμοί σε τομείς κρίσιμους για την εθνική ασφάλεια ήρθαν για να μείνουν και είναι «απίθανο να αρθούν» αναφέρει η έκθεση του Κέντρου Γεωπολιτικής της JPMorgan Chase, ενώ προσδιορίζει τον πραγματικό δασμολογικό συντελεστή κοντά στο 22%.

Οι δασμοί θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης των ΗΠΑ σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι ημιαγωγοί και η αμυντική βιομηχανία, καθιστώντας απίθανη μια κατάργηση ακόμη και μετά τη θητεία του Προέδρου Τραμπ, ανέφερε η έκθεση.

Η έκθεση τονίζει ότι οι δασμοί δεν είναι πρωτίστως ένα πολιτικό εργαλείο διαπραγμάτευσης και παρότι οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν τροφοδοτήσει ελπίδες ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί τελικά να μαλακώσει τη στάση του, «θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε μια εποχή χαμηλών δασμών και στην επιδίωξη ολοκληρωμένων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών».

«Ακόμα κι αν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίξει μια προσέγγιση εμπορικής πολιτικής πριν από το 2017, θα αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις όσον αφορά την χαλάρωση της δασμολογικής δομής της κυβέρνησης Τραμπ», σημειώνεται επίσης.

Καθώς περνάει ο καιρός, οι επιχειρηματικοί όμιλοι αναμένεται να αναπροσαρμόσουν τις επενδύσεις τους αναλόγως, μειώνοντας τις πιθανότητες επιστροφής στο προηγούμενο εμπορικό καθεστώς.

Η JPMorgan ξεκίνησε το Κέντρο Γεωπολιτικής τον Μάιο για να συνδράμει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις. Επικεφαλής του είναι ο Derek Chollet, που έχει υπηρετήσει στο Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εξωτερικών, τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο.