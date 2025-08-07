Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Αντιδράσεις για την απόφαση της κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

Εντολή στον στρατό δόθηκε από τον πρωθυπουργό του Λιβάνου να υποβάλει μέχρι 31 Αυγούστου πρόταση με ουσιαστικό στόχο τον (κατ' απαίτηση ΗΠΑ - Ισραήλ) αφοπλισμό της Χεζμπολάχ έως το τέλος του 2025, στο πλαίσιο κινήσεων για την εξασφάλιση «του αποκλειστικού ελέγχου των όπλων στο κράτος και του αφοπλισμού οργανώσεων».

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης από τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, μετά από πολύωρη θυελλώδη συνεδρίαση κατά την οποία αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι Σιίτες υπουργοί Υγείας (Ρακάν Νασερεντίν από το κόμμα της Χεζμπολάχ) και Περιβάλλοντος (Ταμάρα αλ Ζέιν από το σιιτικό Κίνημα Αμάλ).

Επιφυλάξεις για την απόφαση - που ελήφθη παρουσία του Προέδρου Ζοζέφ Αούν - εξέφρασαν κι άλλα μέλη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Κρατικής Διοικητικής Ανάπτυξης Φάντι Μάκι, που αμφισβήτησε την ορθότητα της απόφασης για χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού ένοπλων οργανώσεων στη χώρα έως το τέλος του έτους, προτού καν ο στρατός υποβάλει τις δικές του προτάσεις.

Η αντίδραση της Χεζμπολάχ

Την Τρίτη το απόγευμα, σε νεότερο διάγγελμά του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ ξεκαθάρισε πως η οργάνωση θα αγνοήσει τις πιέσεις και τα χρονοδιαγράμματα για τον αφοπλισμό της όσο η χώρα «παραμένει υπό την ισραηλινή επιθετικότητα». Επέκρινε την πρόσφατη σχετική πρόταση - απαίτηση των ΗΠΑ διά του ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, που είχε καλέσει την κυβέρνηση του Λιβάνου «να αναλάβει δράση τώρα» για να επιβάλει «κρατικό μονοπώλιο στα όπλα», προκειμένου να αποδυναμωθεί ο βασικός αντίπαλος του Ισραήλ στη χώρα.

Σε νεότερη αντίδραση της Χεζμπολάχ, χτες, αναφέρεται ότι η οργάνωση θα αντιμετωπίσει την απόφαση της κυβέρνησης για αφοπλισμό «σαν να μην υπάρχει».

Σε σχετική ανακοίνωση η κυβερνητική απόφαση για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ χαρακτηρίζεται «βαρύ αμάρτημα», «σαφής παραβίαση της Εθνικής Συμφωνίας» και παραβίαση της «Υπουργικής Δήλωσης».

Συγκεκριμένα, επικρίνει τον πρωθυπουργό Σαλάμ ότι «διέπραξε βαρύ αμάρτημα αποφασίζοντας να αφοπλίσει τον Λίβανο από τα όπλα με τα οποία αντιστέκεται στον ισραηλινό εχθρό», καθώς επίσης ότι υπονομεύει «την κυριαρχία του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ το ελεύθερο να παραβιάζει την ασφάλεια, την πολιτική και τη μελλοντική του ύπαρξη». «Ως εκ τούτου, θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την απόφαση σαν να μην υπάρχει», καταλήγει η ανακοίνωση.

Νέα ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου προκάλεσε αργά το βράδυ της Τρίτης τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το Ισραήλ ήταν στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Το θύμα κατονομάστηκε ως ο Χασάμ Κασέμ Γραμπ, και η δολοφονία του δικαιολογήθηκε από τον ισραηλινό στρατό με το «επιχείρημα» ότι σχεδίαζε την εκτόξευση ρουκετών προς τα κατεχόμενα από το Ισραήλ συριακά Υψίπεδα του Γκολάν.

    
