Σάββατο 14 Μάρτη 2026 - Κυριακή 15 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Εργάτες της θάλασσας από τον Ινδικό Ωκεανό ενισχύουν το ΚΚΕ

Μήνυμα των εργατών της θάλασσας από τον Ινδικό Ωκεανό:

«Καμιά θυσία των ναυτεργατών για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών, τα κέρδη των εφοπλιστών, του κεφαλαίου!

Οι εφοπλιστές αξιοποιούν την ισχυρή τους θέση στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, καρπώνονται τεράστια κέρδη από τη συμμετοχή του «ελληνόκτητου» εμπορικού στόλου, που συνδέεται ως το 4ο όπλο του ΝΑΤΟ στην εφοδιαστική αλυσίδα στις εμπόλεμες ζώνες, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, διαχρονικά με την εμπλοκή των ελληνικών κυβερνήσεων, των κομμάτων του κεφαλαίου και του αστικού κράτους.

Η οργανωμένη απειθαρχία - το κάλεσμα των σωματείων ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», που πρωτοστατούν στην οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών με την έμπρακτη αλληλεγγύη των συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, εκφράζεται με την αγωνιστική συλλογική άρνηση των εργατών της θάλασσας εκτέλεσης δρομολογίων στις εμπόλεμες περιοχές, με επίκεντρο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ και των συμμάχων τους που είναι σε εξέλιξη ενάντια στον λαό του Ιράν και γενικότερα στις εμπόλεμες ζώνες, αποτελεί μακρά ιστορική παρακαταθήκη του ταξικού εργατικού κινήματος.

Οι εργάτες της θάλασσας δεν υπογράφουν δηλώσεις υποταγής στην εγκληματική στρατηγική των εφοπλιστών, του κεφαλαίου.

Τώρα να διασφαλιστεί ο επαναπατρισμός των ναυτεργατών που είναι εγκλωβισμένοι στις εμπόλεμες περιοχές.

Τώρα να σταματήσει κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μετατρέπουν τη χώρα μας σε ορμητήριο κατά άλλων λαών και στόχο αντιποίνων, με τραγικές συνέπειες και για τον λαό.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν την επικαιρότητα και αναγκαιότητα κλιμάκωσης της αντικαπιταλιστικής - αντιμονοπωλιακής πάλης της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, τους βιοπαλαιστές στις πόλεις και στα χωριά, για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, την εργατική εξουσία, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού - κομμουνισμού!

Ναυτεργάτες που ταξιδεύουμε στον Ινδικό Ωκεανό προσφέρουμε 1.050 ευρώ συμβολική οικονομική ενίσχυση στο ΚΚΕ, για την οργάνωση της πάλης των εργατών της θάλασσας στα καράβια, γενικότερα για την εργατική τάξη».

    
