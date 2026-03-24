ΡΩΜΗ.- Νίκησε το «όχι» στο δημοψήφισμα στην Ιταλία για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τις χθεσινές κάλπες. Το ποσοστό ψήφων υπέρ της μεταρρύθμισης κυμαίνεται μεταξύ 47% - 51%, ενώ όσων ψήφισαν κατά μεταξύ 49% - 53%. Η προσέλευση στο δημοψήφισμα έφτασε το 59%, ποσοστό σχετικά υψηλό για τη χώρα. Ο νέος νόμος προέβλεπε οριστικό διαχωρισμό της σταδιοδρομίας εισαγγελέων και δικαστών, όπως και μείωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκαν στην οργάνωση Hatzola της εβραϊκής κοινότητας στο βόρειο Λονδίνο πυροπολήθηκαν χθες τα ξημερώματα, με την αστυνομία να ερευνά την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Σκοτώθηκαν χτες ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροπλάνου CRJ-900 της «Air Canada Express» με 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα που είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σε σφοδρή σύγκρουση με πυροσβεστικό όχημα κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο «LaGuardia» της Νέας Υόρκης. Αλλοι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται (11 επιβάτες του αεροσκάφους και 2 άτομα που επέβαιναν στο πυροσβεστικό όχημα).