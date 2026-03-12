ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Συνελήφθη και τέθηκε άμεσα υπό ανάκριση ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού (τύπου van) που έπεσε με το όχημά του σε φράχτη του Λευκού Οίκου. Από το συμβάν δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ.- Η κυβέρνηση του Προέδρου της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα διέταξε χτες την έναρξη ανάπτυξης στρατιωτών στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, Γιοχάνεσμπουργκ, για να παταχθούν το οργανωμένο έγκλημα και η βία μεταξύ συμμοριών. Σε πρώτη φάση αναμένεται να αναπτυχθούν στην επαρχία Γκοτένγκ τουλάχιστον 550 στρατιώτες.