ΓΑΛΛΙΑ

Την Κυριακή ο α' γύρος των τοπικών εκλογών

Με φόντο τη μεγάλη ρευστότητα σε όλο τον αστικό πολιτικό χάρτη, την οποία επιβεβαίωσε π.χ. το παζάρι μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) και των μακρονιστών, την Κυριακή 15 Μάρτη έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Γαλλία ο α' γύρος των τοπικών εκλογών και την επόμενη Κυριακή, 22 Μάρτη, αναμένεται ο β' γύρος.

Τον ρόλο που αναβαθμίζεται στην επιχείρηση εγκλωβισμού των λαϊκών στρωμάτων για δυνάμεις όπως το «Νέο Λαϊκό Μέτωπο», που εδώ και μια διετία διεκδικεί να διαδεχθεί τους μακρονιστές ως βασικός αντίπαλος της «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN) της Μαρίν Λεπέν, δείχνει το προβάδισμα που φέρεται να έχει το μεταλλαγμένο ΚΚ Γαλλίας (PCF) σε πόλεις - κλειδιά, όπως το μεγάλο βιομηχανικό λιμάνι της Χάβρης. Δημοσκόπηση της «Opinion Way» εμφανίζει τον νυν δήμαρχο Εντουάρ Φιλίπ (για χρόνια συνεργάτη του Μακρόν, ενώ μετά ίδρυσε χωριστό κόμμα και τώρα συνεργάζεται πάλι με την κυβέρνηση Μακρόν - Λεκορνί), να συγκεντρώνει 40% έναντι 42% του υποψηφίου του PCF, Ζαν - Πολ Λεκόκ, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο υποψήφιος της RN, Φρανκ Κέλερ, με 18%.

Στο μεταξύ, πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της Γαλλίας απέρριψε προσφυγές που κατέθεσε το οπορτουνιστικό μόρφωμα «Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise - LFI), επειδή χαρακτηρίστηκε «ακροαριστερό κόμμα», και αναφέρει ότι το πολιτικό τοπίο διακρίνεται σε έξι «μπλοκ διάσπασης» - ακροαριστερά, αριστερά, διάφορα, κέντρο, δεξιά και ακροδεξιά - «ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση». Ο Μανουέλ Μπομπάρντ, ηγετικό στέλεχος της LFI, χαρακτήρισε την απόφαση του ΣτΕ «ιδιαίτερα φτωχή», εκφράζοντας λύπη που «οι δικαστές δεν είχαν το θάρρος να καταγγείλουν τη χρήση πολιτικών ετικετών για πολιτικούς σκοπούς».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιγκαρό» οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι χώρες όπως ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Τουρκία, Αλγερία και Μαρόκο δεν θα διστάσουν να εκμεταλλευτούν τη προεκλογική περίοδο που εκτιμάται ότι ήδη ξεκίνησε και για την ανάδειξη νέου Προέδρου, αν και κανονικά είναι προγραμματισμένη τον Απρίλη του 2027. Σημειωτέον, η συζήτηση για να ξαναστηθεί και κάλπη πρόωρων βουλευτικών εκλογών δεν έχει σταματήσει. Τον Γενάρη, μάλιστα, οι δυσκολίες της κυβέρνησης Λεκορνί να επιβιώσει προτάσεων μομφής αναζωπύρωσαν σενάρια ακόμα και για νέες βουλευτικές εκλογές αμέσως μετά τις τοπικές.