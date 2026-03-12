ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Εντείνονται οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις ... αλλά και τα «ζόρια» τους

Τιςεντείνουν οικαι τοστοχοποιώντας συστηματικά κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες πολιτικές υποδομές.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παρά τους πομπώδεις πανηγυρισμούς των κυβερνήσεων Τραμπ και Νετανιάχου για εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, και παρά την αυξανόμενη ...«αμυντική συνδρομή» από ΕΕ και Βρετανία στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και επιχειρήσεις, αυξάνονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ αντιμετωπίζουν αυξανόμενα «ζόρια» από τα συνεχιζόμενα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους στον Περσικό,, από τις επιθέσεις στο ίδιο το Ισραήλ, όπως και από το κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος των Στενών του Ορμούζ.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εξάλλου, με φόντο τις πιέσεις από «συμμάχους» των ΗΠΑ στην περιοχή που δέχονται τις ιρανικές επιθέσεις, όπως και τις αντιθέσεις μέσα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάσσονται και οι συνεχείς «αντιφατικές» δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ αναφορικά με την πορεία και τη διάρκεια του πολέμου, τον οποίο πότε χαρακτηρίζει «βραχυπρόθεσμη εκδρομή» και πότε μάχη «μέχρι την τελική νίκη».

Σε ένα τέτοιο μήκος κύματος, μιλώντας χτες σε δημοσιογράφους του «Axios» ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «πρακτικά δεν έχει μείνει τίποτε να στοχοποιήσουμε στο Ιράν... Μόνο κάτι λίγα εδώ κι εκεί... Οποια ώρα θέλω τον τελειώνω, θα τον τελειώσω».

Επανέλαβε και χτες ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιθέσεις «θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερες» και να επεκταθούν και σε άλλους στόχους, ενώ Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έσπευσαν να «διαρρεύσουν» ότι οι εγκληματικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν για τουλάχιστον άλλες δυο βδομάδες.

Ο δε Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, υποστήριξε ότι «αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό όριο, όσο χρειαστεί μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους και αποφασίσουμε το αποτέλεσμα της εκστρατείας».

Στον τελευταίο απολογισμό που έκαναν οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις από τις 28 Φλεβάρη μέχρι χτες έβαλαν στο στόχαστρο, ισοπεδώνοντας ή προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, περίπου 20.000 μη στρατιωτικά κτίρια.

Από την πλευρά του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως επαλήθευσε 18 επιθέσεις σε κέντρα υγειονομικής περίθαλψης στο Ιράν, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 8 εργαζόμενους στην Υγεία.

Παράλληλα, ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας «New York Times» αναφέρει πως η προκαταρκτική έρευνα επιβεβαιώνει ότι το μακελειό σε Δημοτικό Σχολείο Θηλέων στο νότιο Ιράν στις 28 Φλεβάρη, που προκάλεσε τον θάνατο 175 μαθητριών, οφείλεται σε επίθεση των ΗΠΑ και «λανθασμένες» πληροφορίες των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών για την επιλογή στόχου...

Σε ένα ακόμα επεισόδιο παραπέρα πολεμικής κλιμάκωσης, ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν σε μεγάλη ιρανική τράπεζα (με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να δηλώνει ότι ήταν γεμάτη με εργαζόμενους), προκαλώντας την άμεση αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων, που ανήγγειλαν ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει χτυπώντας οικονομικά κέντρα και τράπεζες αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, αλλά και αμερικανικά τεχνολογικά μονοπώλια όπως οι εταιρείες «Google», «Amazon», «Nvidia», IBM, «Oracle» και «Palantir».

Ηδη σύμφωνα με το πρακτορείο «Bloomberg» εταιρείες όπως «Goldman Sachs», «Citigroup» και «Standard Chartered» είπαν στο προσωπικό τους να μην πηγαίνει στα γραφεία τους στο Ντουμπάι...

Σε αυτό το φόντο, η πρεσβεία της Ελβετίας στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη λειτουργία της μέχρι νεωτέρας, η δε Ισπανία ανακάλεσε τον πρέσβη της από το Ισραήλ, σε ένα νέο βήμα όξυνσης των διμερών σχέσεων.

Οι όροι του Ιράν και οι «δυσκολίες» των ΗΠΑ

Την ίδια ώρα ο Ιρανός Πρόεδρος Μ. Πεζεσκιάν έθεσε χτες τους όρους της Τεχεράνης για τον «τερματισμό» του πολέμου, αναφέροντας σε διαδικτυακή ανάρτησή του ότι ο «μόνος τρόπος» για να γίνει αυτό είναι η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή σταθερών διεθνών εγγυήσεων εναντίον μελλοντικών επιθέσεων.

Πρόκειται για μια δήλωση η οποία - παρά και τους προφανείς προπαγανδιστικούς σκοπούς της - έρχεται σε εμφανή αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και της ισραηλινής κυβέρνησης, που ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίζονται ότι έχουν «γονατίσει» το Ιράν.

Αναφερόμενος δε στις συνομιλίες του με τους ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν, ο Πεζεσκιάν τόνισε πως «επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Ιράν για ειρήνη» στην περιοχή.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» ανακοίνωσαν χτες ότι «θα τερματίσουμε τον πόλεμο όταν αρθεί η σκιά του πολέμου από τη χώρα».

«Ο πόλεμος εναντίον των τρομοκρατών Αμερικανών και του εγκληματικού σιωνιστικού καθεστώτος συνεχίζεται με δύναμη. Σκεφτόμαστε μόνο την πλήρη παράδοση του εχθρού, και θα τερματίσουμε τον πόλεμο μόνο όταν η σκιά του πολέμου απομακρυνθεί από τη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε κάθε περίπτωση, 12 μέρες μετά την έναρξη των εγκληματικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Ιράν τούς «βάζει δύσκολα».

Παρά τους συνεχείς ισχυρισμούς για τεράστια πλήγματα στις στρατιωτικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τα ιρανικά χτυπήματα σε βάσεις των ΗΠΑ και άλλους στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται απτόητα. Αντίστοιχα συνεχίζονται τα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, παρότι η αυστηρή στρατιωτική λογοκρισία του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου επιδιώκει να μη δημοσιοποιούνται πληροφορίες γι' αυτά.

Η προχτεσινή παραδοχή από το Πεντάγωνο ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 150 Αμερικανοί στρατιώτες από τις ιρανικές επιθέσεις επιβεβαιώνει πως οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή έχουν γίνει «σουρωτήρι», πόσο μάλλον άλλοι στόχοι...

Αντίστοιχα, παρά τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τραμπ ότι έχουν βυθιστεί δεκάδες ιρανικά πολεμικά πλοία και σκάφη, οι ιρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και να πλήττουν πλοία που επιχειρούν να το περάσουν, με τους «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης» να προειδοποιούν χτες: «Αν υπάρξει η παραμικρή απειλή εναντίον των λιμανιών μας, κανένα λιμάνι ή αποβάθρα στον Περσικό Κόλπο δεν θα είναι ασφαλές. Ολα αυτά και όλα τα οικονομικά κέντρα της περιοχής θα είναι νόμιμοι στόχοι για εμάς».

Στα παραπάνω προστίθεται και το τεράστιο οικονομικό κόστος των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, η συζήτηση για το οποίο μέσα στις ΗΠΑ αποτυπώνει την όξυνση ενδοαστικών αντιθέσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Χτες έγινε γνωστό πως το Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι πρώτες 6 μέρες του πολέμου κατά του Ιράν κόστισαν 11,3 δισ. δολάρια, ενώ το συνολικό ποσό για το ίδιο διάστημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς εξακολουθούν να συνυπολογίζονται περισσότερα επιχειρησιακά κόστη.

Το ίδιο 24ωρο ο Γιουσέφ Πεζεσκιάν, γιος του Ιρανού Προέδρου, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, είναι «σώος και ασφαλής», μετά τις αναφορές για τραυματισμό του στα κάτω άκρα κατά την επίθεση των ΗΠΑ την πρώτη μέρα του πολέμου (28/2), που προκάλεσε τον θάνατο του πατέρα του και τέως ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Ακουσα τα νέα για τον τραυματισμό του κ. Μ. Χαμενεΐ. Ρώτησα ορισμένους φίλους με διασυνδέσεις. Μου είπαν πως, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», ανέφερε ο Γ. Πεζεσκιάν.

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει πως ο Μ. Χαμενεΐ είναι «τραυματίας βετεράνος του πολέμου του Ραμαζανιού» (έτσι έχουν ονομάσει τον πόλεμο οι Ιρανοί).

Επίσης χτες, ρεπορτάζ της εφημερίδας «New York Times» ανέφερε πως ο M. Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί στα κάτω άκρα κατά την επίθεση της 28ης Φλεβάρη.

Νέες επιθέσεις στον Κόλπο

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως χτες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε 16 ιρανικά πλοία, με τη δικαιολογία ότι «έβαζαν νάρκες» στο Στενό του Ορμούζ.

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ, ανέφερε ακόμα πως οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει πάνω από 5.500 στόχους και πάνω από 60 πλοία στο Ιράν από την αρχή του πολέμου.

Ισχυρίστηκε κι αυτός ότι οι ιρανικές επιθέσεις «φθίνουν» όσο περνούν οι μέρες, ενώ αντίθετα ο αμερικανικός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια ωστόσο ανακοινώθηκε ότι στο Στενό του Ορμούζ σημειώθηκαν βαλλιστικές επιθέσεις σε τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία, ένα εκ των οποίων ήταν ελληνικών συμφερόντων.

Σε επόμενη ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» αναφέρονταν «δύο ισχυρά και ταυτόχρονα πυραυλικά πλήγματα» στη βάση ελικοπτέρων Al Udeiri στο Κουβέιτ, υποστηρίζοντας πως σκοτώθηκαν ή διασκορπίστηκαν «πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες» και πως υπήρξαν «πάνω από 100 τραυματίες» σε δύο νοσοκομεία του Κουβέιτ.

Οι νέες επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν επιβεβαιώθηκαν, χωρίς να αναφερθούν - στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής λογοκρισίας - συγκεκριμένα στοιχεία για νεκρούς ή τραυματίες.

Στο ιρακινό Κουρδιστάν αναφέρθηκε χτες ιρανική επίθεση με 8 drones, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός στελέχους και τον τραυματισμό άλλων δύο μελών του ιρανικού κουρδικού κόμματος Komala.

Στο Ντουμπάι των ΗΑΕ αναφέρθηκε επίθεση με δύο drones κοντά στο αεροδρόμιο, με 4 τραυματίες.

Στο Κατάρ καταγράφηκαν τρεις νέες βαλλιστικές επιθέσεις και ισάριθμες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό να περιορίσει στο ελάχιστο στις μετακινήσεις εκτός κατοικίας.

Στο Ομάν αναφέρθηκε επίθεση με δύο drones, χωρίς να αναφερθούν τραυματίες.

Στο μεταξύ, χτεσινό ρεπορτάζ του «ABC News» ανέφερε πως το FBI προειδοποίησε τις πολιτειακές αρχές της Καλιφόρνιας ότι το Ιράν ενδέχεται να επιτεθεί με drones στη δυτική ακτή των ΗΠΑ.