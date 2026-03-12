Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Συγκεντρώσεις ΚΟ του ΚΚΕ

- Η Τομεακή Οργάνωση Αρτας του ΚΚΕ το Σάββατο 14 Μάρτη θα πραγματοποιήσει πολιτική συγκέντρωση - εκδήλωση με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, ο λαός θα γίνει πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ μπροστά», στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Κρόνος». Θα μιλήσει ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

- Εκδήλωση - συζήτηση, με θέμα «Σε έναν κόσμο που "φλέγεται", σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά», διοργανώνουν οι ΚΟΒ Τρίπολης της ΤΕ Αρκαδίας του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 16 Μάρτη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Θα μιλήσει ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Χτυπήθηκαν τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, το ένα ελληνόκτητο!
Σε «δίνη εκτεταμένου πολέμου» ο λαός και η χώρα, για τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων
Εγγυημένα κέρδη στους ομίλους, εγγυημένη φτώχεια στα λαϊκά νοικοκυριά
Υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην εμπλοκή
Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου
Εντείνονται οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις ...αλλά και τα «ζόρια» τους
Μέτρα - ασπιρίνες για τις συνέπειες του πολέμου στις διεθνείς ροές και τιμές του πετρελαίου
Ανάπτυξη αεροσκαφών και εξοπλισμού των ΗΠΑ σε ρουμανική βάση στη Μαύρη Θάλασσα
Πάτημα αναβάθμισης της τουρκικής κατοχής τα ΝΑΤΟικά σχέδια
Ουκρανοί εκπαιδευτές στις γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις
 Απαράδεκτες απειλές και εκβιασμοί από τους εφοπλιστές
«Το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα»!
 Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών
 Εν μέσω εκατοντάδων νεκρών οι ΗΠΑ στήνουν παζάρι με το πιστόλι στον κρόταφο
 Οι διακινητές των ευρωατλαντικών ψεμάτων συστηματοποιούν τη λογοκρισία
 Την Κυριακή ο α' γύρος των τοπικών εκλογών
 Μέτρα που στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων
 Καμία συμμετοχή στο έγκλημα των ιμπεριαλιστών
 Ιδιο το αφήγημα για τη συμμετοχή στους πολέμους, ίδια και τα τραγικά της αποτελέσματα
 Οχι στο αιματοκύλισμα της Γης για χάρη του κεφαλαίου!
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
Εκδήλωση σήμερα στο Πάντειο
 Ζητά «ταχεία αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή
 Αγωνιστικό κάλεσμα στα Κινήματα Ειρήνης ενάντια στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα κατά του Ιράν
 Τουλάχιστον 6 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο
 Προωθεί νόμο για την ενίσχυση της «εθνικής ενότητας»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ