Συγκεντρώσεις ΚΟ του ΚΚΕ

- Η Τομεακή Οργάνωση Αρτας του ΚΚΕ το Σάββατο 14 Μάρτη θα πραγματοποιήσει πολιτική συγκέντρωση - εκδήλωση με θέμα «Σε έναν κόσμο που φλέγεται, ο λαός θα γίνει πρωταγωνιστής με το ΚΚΕ μπροστά», στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Κρόνος». Θα μιλήσει ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

- Εκδήλωση - συζήτηση, με θέμα «Σε έναν κόσμο που "φλέγεται", σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά», διοργανώνουν οι ΚΟΒ Τρίπολης της ΤΕ Αρκαδίας του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 16 Μάρτη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Θα μιλήσει ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.