ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Σε «δίνη εκτεταμένου πολέμου» ο λαός και η χώρα, για τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων

Associated Press

Επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, καθώς υιοθετεί τα προσχήματα της στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου μέσω των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, θέτει τις ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα και με τμήματα του κεφαλαίου να «ακονίζουν μαχαίρια» για άλλο ένα μεγάλο φαγοπότι στις πλάτες του λαού, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν τα «σπασμένα» της πολεμικής εμπλοκής και της κυρίαρχης πολιτικής, π.χ. μέσω των ανατιμήσεων στην Ενέργεια και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Χαρακτηριστικά όσα ειπώθηκαν χτες το πρωί στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου ο Μητσοτάκης είπε μεν ότι «η περιοχή μας είναι στη δίνη ενός εκτεταμένου πολέμου», αποσιωπώντας ωστόσο τα πραγματικά αίτια, τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, ενώ έσπευσε να ισχυριστεί ότι η χώρα μας «απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας», με την ντόπια αστική τάξη να αναλαμβάνει μια σειρά ευρωατλαντικές αποστολές ως χωροφύλακας του ΝΑΤΟ στην εμπόλεμη ζώνη, από τη Μαύρη Θάλασσα ως τον Ινδο-Ειρηνικό, προσδοκώντας σε μερτικά από την καπιταλιστική λεία.

Εθιξε άλλωστε το γεγονός ότι είναι στην «πρωτοπορία» τέτοιων βρωμερών σχεδιασμών, ότι «προστρέξαμε πρώτοι να υποστηρίξουμε την Κύπρο, αποστέλλοντας αμυντικές δυνάμεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας μας. Αλλά, στη συνέχεια, ακολούθησαν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες», όπως είπε, παρουσιάζοντάς το ως απόδειξη τάχα πως «το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευρωπαϊκό έδαφος και η άμυνά του πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη». Συνέχισε δηλαδή τα παραμύθια περί «αμυντικών» ευρωατλαντικών σχεδιασμών και αστικών τάξεων που υπερασπίζονται δήθεν τους λαούς και την ειρήνη...

Εξάλλου, με θράσος αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και επαναπατρισμού Ελληνων πολιτών, την ώρα που οι ναυτεργάτες έχουν αφεθεί στο έλεος των εφοπλιστών και των πυραύλων, προκειμένου τα αφεντικά να μη χάσουν ούτε σεντ από τα κέρδη τους.

Με το ίδιο θράσος αναπαρήγαγε ξανά προσχήματα του κράτους - μακελάρη Ισραήλ, όπως για «τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας, τα οποία γεννάει η παρουσία της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Αναφέρθηκε, δε, και στις «οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης», παραπέμποντας σε κούφιες εξαγγελίες που έκαναν λίγο αργότερα υπουργοί του (βλ. αναλυτικό ρεπορτάζ σε άλλη στήλη), δείχνοντας και ο ίδιος ότι τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τα «μέτρα» επιδότησης των επιχειρηματικών ομίλων και της ακρίβειας, κάνοντας ταυτόχρονα προετοιμασία εδάφους για «περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης».

Ο δε Κ. Τασούλας χαιρέτισε το γεγονός ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε «ακαριαία» την όλη κατάσταση, σπεύδοντας δηλαδή να πάει στην επόμενη πίστα την εμπλοκή με «αποστολή της αεροναυτικής ειρηνικής και αμυντικής δύναμης της Ελλάδος στην Κύπρο» και «το ότι έχουμε Ενοπλες Δυνάμεις οι οποίες ανταποκρίνονται σχεδόν ακαριαία στο καθήκον τους, όπου αυτό τις καλεί». Κρούοντας ανοικτές θύρες σε ό,τι αφορά τα άλλα αστικά κόμματα και μορφώματα, ζήτησε «να διατηρήσουμε αυτή την περίοδο των μεγάλων προκλήσεων την ψυχραιμία και τη σύνεση, η οποία απαιτείται από τις περιστάσεις», με πραγματικό στόχο τους τη στοίχιση του λαού στα επικίνδυνα σχέδια του κεφαλαίου.

«Χταπόδι» η εμπλοκή...

Σε αυτό το φόντο, ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στη Βουλγαρία, μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Atanas Zapryanov, με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες. Μετά το πέρας της συνάντησης, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Κατά την επίσκεψή του στη Σόφια, ο Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.

«Η επίσκεψη του Ελληνα υπουργού στη Βουλγαρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς Αμυνας, Ασφάλειας και Καινοτομίας» λένε από το ΥΠΕΘΑ. Στην πραγματικότητα, γίνεται στον απόηχο αποφάσεων που ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ξεφτιλίζοντας οι ίδιοι τα παραμύθια που έλεγαν προηγουμένως (για ανάπτυξη πυροβολαρχίας «Patriot» στην Κάρπαθο και αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο τάχα για «προστασία του κυπριακού ελληνισμού», ή ότι δεν κινδυνεύει η χώρα από τους βαλλιστικούς πυραύλους των Ιρανών), γνωστοποίησαν πως κατόπιν «αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς» η κυβέρνηση αναπτύσσει άλλη μια τέτοια πυροβολαρχία στη Βόρεια Ελλάδα «για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας», όπως και ότι «ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία». Ακόμα, ότι για τον συντονισμό της επιχείρησης, δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Σόφια.

Στην πράξη, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, μετά την κάλυψη που έσπευσαν να παράσχουν από Σούδα, Κάρπαθο και Κύπρο σε βάσεις των ΗΠΑ και Βρετανίας, καλύπτουν Αλεξανδρούπολη και Κάθετο Διάδρομο, τον οδικό και σιδηροδρομικό δίαυλο μετακίνησης αμερικανοΝΑΤΟικού προσωπικού προς Ουκρανία, ενεργειακές υποδομές στη Βουλγαρία, αλλά και ιπτάμενα μέσα των Αμερικανών που έχουν μετασταθμεύσει εκεί, κάνοντας ταυτόχρονα όλα τα σημεία ανάπτυξής τους μαγνήτες αντιποίνων.

...«ισότητα» στην «κουλτούρα φέρετρων»

Για να καλύψουν δε τέτοιες ευρωατλαντικές ανάγκες, από το ΓΕΣ ξεκίνησε η διαδικασία «Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών», την οποία η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει προηγουμένως στο πλαίσιο της περιλάλητης «Ατζέντας 2030», όπου γυναίκες 20 έως 26 ετών καλούνται να υπηρετήσουν κάτω από ξένες σημαίες, τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, μαζί με την ανάπτυξη «κουλτούρας φερέτρων», την οποία παρουσίαζε ως αναγκαιότητα, ήδη από τον Νοέμβρη, ο υπουργός Αμυνας.

Την ίδια ώρα, ΝΑΤΟικοί με κρίσιμες αρμοδιότητες έχουν μετακινηθεί στην Αθήνα. Π.χ. χθες συνεδρίασε εδώ κλιμάκιο του διαβόητου NATO Communications & Information systems Group (Ομάδα Συστημάτων Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ). Χωρισμένο σε τρία τάγματα (το 2ο έχει ανάμεσα στις χώρες ευθύνης του και την Ελλάδα) χειρίζεται αυτά τα συστήματα σε κεντρικό, ευρωατλαντικό επίπεδο, βάζει τα πρότυπα λειτουργίας, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, λειτουργεί σε στενή διασύνδεση με τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR).