Ανάπτυξη αεροσκαφών και εξοπλισμού των ΗΠΑ σε ρουμανική βάση στη Μαύρη Θάλασσα

Για να υποστηριχτούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, σε μια περιοχή κρίσιμη και για την αντιπαράθεση στην Ανατ. Ευρώπη

Η Ρουμανία ενέκρινε αίτημα της Ουάσιγκτον για ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών σε αεροπορική βάση στη Μαύρη Θάλασσα - σε μια περιοχή ιδιαίτερα κρίσιμη και για την αντιπαράθεση στην Ανατολική Ευρώπη - προκειμένου να υποστηριχτούν στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε χθες ο Ρουμάνος Πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Η Ουάσιγκτον θα στείλει αεροσκάφη στην αεροπορική βάση «Mihail Kogalniceanu», όπου θα πραγματοποιηθούν ευρύτερες επιχειρήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και ανεφοδιασμού, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο «Bloomberg». Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίσης την ανάπτυξη έως και 500 επιπλέον στρατιωτών στη Ρουμανία.

Ο Ρουμάνος Πρόεδρος συγκάλεσε χθες συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Αμυνας, που ενέκρινε το αίτημα των ΗΠΑ, το οποίο εγκρίθηκε και από το κοινοβούλιο.

Μετά τη συνεδρίαση ο Ν. Νταν δήλωσε ότι «μιλάμε για αεροπλάνα ανεφοδιασμού, εξοπλισμό παρακολούθησης και εξοπλισμό δορυφορικών επικοινωνιών σε σχέση με την ασπίδα Deveselu», το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Aegis Ashore» που εδρεύει στη ΝΑΤΟική βάση του Deveselu στη Ρουμανία.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «αυτός ο εξοπλισμός είναι αμυντικός, δεν μεταφέρει πραγματικά πυρομαχικά», όπως και ότι θα αναπτυχθεί «σύμφωνα με την εταιρική σχέση ΗΠΑ - Ρουμανίας».

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», τον περασμένο χρόνο οι ΗΠΑ είχαν αποσύρει περίπου 1.000 στρατιώτες από την αεροπορική βάση «Mihail Kogalniceanu», αφήνοντας άλλους τόσους στη Ρουμανία, καθώς οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναδιατάσσονται στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με την Κίνα για τη διεθνή πρωτοκαθεδρία.

Το δε σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας «Aegis Ashore» αναπτύχθηκε πάνω από μια δεκαετία πριν στη Ρουμανία και στην Πολωνία, για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από το Ιράν, ωστόσο η ανάπτυξή του καταγγέλθηκε και από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το «Reuters», το σύστημα αναβαθμίστηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ΝΑΤΟ - Ρωσίας στην Ουκρανία.

ΕΕ: Πρόσθετες κυρώσεις στο Ιράν

Εντείνοντας τις πιέσεις στην Τεχεράνη εν μέσω πολέμου η ΕΕ επιβάλλει νέες, πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν, συγκεκριμένα εναντίον 19 αξιωματούχων και οντοτήτων, με το πρόσχημα των «παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο φθινόπωρο Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ενεργοποίησαν τον μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, οι οποίες είχαν αρθεί στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Επιπλέον, με τις πρόσθετες κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ιράν το Σώμα των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» είχε χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση».

«Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί το Ιράν υπεύθυνο. Σήμερα (σ.σ. χθες) οι πρέσβεις των κρατών - μελών της ΕΕ ενέκριναν νέες κυρώσεις, που στοχεύουν 19 αξιωματούχους του καθεστώτος και οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, η ΕΕ θα προστατεύσει τα συμφέροντά της και θα διώκει όσους ευθύνονται για την εγχώρια καταστολή. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι το μέλλον του Ιράν δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην καταστολή», δήλωσε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας.

Γαλλία: Προωθεί συγκρότηση αποστολής για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα με την προώθηση των ευρωενωσιακών συμφερόντων στην περιοχή, διακρίνονται και σε αυτήν την ιμπεριαλιστική σύγκρουση οι αντιθέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζ. Ν. Μπαρό, έριξε ορισμένες «μπηχτές» για τις ΗΠΑ, ενώ προανήγγειλε και αυτός, μετά τον Γάλλο Πρόεδρο, τη δημιουργία μιας αποστολής για την «ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «ξεκίνησε με ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, τα οποία δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε, διότι πραγματοποιήθηκαν χωρίς σαφώς καθορισμένο σκοπό και, κυρίως, εκτός διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Μπαρό, επισημαίνοντας ακόμα ότι «η στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για τα συμφέροντά μας, για τους υπηκόους μας που βρίσκονται στην περιοχή, για τους εταίρους μας και για την παγκόσμια οικονομία».

Για την «επίλυση της κατάστασης» απαιτείται - όπως είπε - η ιρανική ηγεσία «να αποφασίσει μια ριζική αλλαγή στάσης» όσον αφορά το στρατιωτικό οπλοστάσιο και το πυρηνικό πρόγραμμα, και «να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις, ώστε να μπορέσει να αναδυθεί μια βιώσιμη λύση».

Πάντως, σχετικά με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης ο Γάλλος ΥΠΕΞ είπε ότι «προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο» και «να παράσχουμε κάθε υποστήριξη (...) στην Κύπρο, στους εταίρους μας που στοχοποιήθηκαν άδικα», και «εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και στον Περσικό Κόλπο, ώστε να μειωθεί η πίεση στις τιμές της Ενέργειας».

Η Γαλλία προτίθεται «να συγκροτήσει μια αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, κατά το παράδειγμα αυτού που κάναμε στην Ερυθρά Θάλασσα» με την επιχείρηση «Aspides».

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για εμπλοκή στον πόλεμο», ισχυρίστηκε ο Μπαρό, και «ο μοναδικός σκοπός είναι η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Ωστόσο, αν γαλλικές βάσεις δεχτούν επίθεση και απαιτηθεί απάντηση, «ισχύει η αρχή της νόμιμης άμυνας», πρόσθεσε.

Ο Εμ. Μακρόν προέτρεψε επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και τους άλλους ηγέτες των χωρών του G7 να «συντονίσουν» τις ενέργειές τους προκειμένου «να αποκαταστήσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας το συντομότερο δυνατόν».

Απαγορεύτηκε διαδήλωση στο Λονδίνο

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε την απαγόρευση διαδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λονδίνο και εμφανιζόταν ως «φιλοπαλαιστινιακή», όμως οι οργανωτές της περιγράφονται από την αστυνομία ως «υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος».

Η πορεία διοργανώνεται από την Επιτροπή Αl-Quds της Βρετανίας, στην οποία συμμετέχουν διάφοροι οργανισμοί και στην οποία η Ισλαμική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHRC) φέρεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Την Κυριακή χιλιάδες διαδηλωτές αναμενόταν να πραγματοποιήσουν πορεία στο Λονδίνο για την «Al Quds Day» («Ημέρα της Ιερουσαλήμ»), μια ετήσια διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και ενάντια στα κατοχικά εγκλήματα στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη.

Αλλά η πορεία, η οποία λαμβάνει χώρα στη Βρετανία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, έχει απαγορευτεί από την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, «εκφράζοντας φόβους για βιαιότητες σε σχέση με την πορεία και με αναμενόμενες αντιδιαδηλώσεις, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»...

Οι οργανωτές μπορούν να οργανώσουν μια «στατική» συγκέντρωση αλλά «υπό αυστηρές προϋποθέσεις», διευκρίνισε η υπουργός.