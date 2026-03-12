Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών

Παρέμβαση στη συζήτηση για την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του ιρανικού λαού πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, επεσήμανε τα εξής:

«Απειλή πολεμικής γενίκευσης συνιστά η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του ιρανικού λαού και του Λιβάνου. Αποτελούν προσχήματα τα περί προστασίας γυναικών όταν αγαστοί συνέταιροι όσων τα επικαλούνται είναι η Σαουδική Αραβία, οι Ταλιμπάν, οι τζιχαντιστές της Συρίας. Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας για έλεγχο σφαιρών επιρροής είναι η αιτία.

Μέρος της λείας προσδοκά η αστική τάξη της Ελλάδας με εμπλοκή της συνένοχης κυβέρνησης της ΝΔ στην Κύπρο για να προστατέψει τις βρετανικές βάσεις, ή ακόμα και στη Βουλγαρία κ.α. Δεν την πήρε ο πόνος για τον κυπριακό λαό, ο οποίος υποφέρει από 52 χρόνια κατοχή της ΝΑΤΟικής συμμάχου Τουρκίας.

Οι αμερικανοβρετανικές ΝΑΤΟικές βάσεις που δήθεν θα θωράκιζαν την ασφάλεια του ελληνικού και κυπριακού λαού τώρα "υποστηρίζονται" κιόλας και από τη δήθεν φιλειρηνική Ισπανία. Γιατί αποτελούν ορμητήριο πολέμου και ταυτόχρονα στόχο αντιποίνων, κίνδυνος περισσότερο ολοφάνερος από ποτέ.

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο που δεν είναι των λαών. Να κλείσουν άμεσα και οριστικά όλες οι βάσεις του θανάτου. Να μην πληρώσει ο λαός τα "σπασμένα". Εδώ και τώρα κατάργηση ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές, αυξήσεις στους μισθούς και πραγματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
