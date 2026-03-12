ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι διακινητές των ευρωατλαντικών ψεμάτων συστηματοποιούν τη λογοκρισία

«Αντίδοτα στην παραπληροφόρηση» καμώνεται ότι αναζητεί η κυβέρνηση, ώστε να μην αμφισβητούνται στο ελάχιστο τα «ιερά και όσια» της αστικής τάξης, συστηματοποιώντας ακόμα περισσότερο τους μηχανισμούς λογοκρισίας.

Ενδεικτικά είναι όσα ειπώθηκαν - παρουσία και του πρωθυπουργού - στο περιλάλητο «Athens Alitheia Forum» (ολοκληρώθηκε χθες), όπως ονομάζεται ο ετήσιος «θεσμικός διάλογος» που στήνει η κυβέρνηση με εκδότες και μεγαλοδημοσιογράφους και ο οποίος «κουμπώνει» με τις προπαγανδιστικές ανάγκες του συστήματος, ειδικά σε περίοδο πολεμικής εμπλοκής.

Διόλου τυχαία, στο διήμερο «φόρουμ» και στις θεματικές του πρωταγωνίστησαν υπουργοί και στελέχη αστικών ΜΜΕ, «παπαγάλοι» των επιχειρηματιών που κατέχουν κανάλια, εφημερίδες και ιστότοπους. Οι ίδιοι δηλαδή που για να υπερασπιστούν τα κέρδη τους αναποδογυρίζουν ολημερίς την πραγματικότητα, διακινούν ανεμπόδιστα όλα τα fake news του πολέμου και της εκμετάλλευσης, των γραφείων Τύπου των ΝΑΤΟικών «συμμάχων» και των Ισραηλινών μακελάρηδων, φιμώνουν τη φωνή του εργατικού - λαϊκού κινήματος, συκοφαντούν τις διεκδικήσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνέχεια όλων των νόμων και μηχανισμών λογοκρισίας που έχει νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση, όπως ο περιβόητος νόμος Λιβάνιου (που δίνει τη δυνατότητα για ποινικοποίηση του «βίαιου λόγου» και διώκει με τον τρομονόμο ακόμα και ένα κάλεσμα σε απεργία), η δημιουργία επιτροπής λογοκρισίας που ακούει στο όνομα «Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (θεσμοθετήθηκε στον πρόσφατο νόμο για την ΕΡΤ), ο νέος, ακόμα πιο αντιδραστικός «κώδικας δεοντολογίας» του ΕΣΡ κ.ά., τώρα η κυβέρνηση, διά του υπουργού Εξωτερικών αλλά και του γνωστού ...υπερασπιστή της αλήθειας, κυβερνητικού εκπροσώπου, προανήγγειλε «δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την ανίχνευση και καταπολέμηση της σκόπιμης παραπληροφόρησης με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της λογοκρισίας και των κυβερνητικών fake news...

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, χθες το απόγευμα, κλείνοντας τις εργασίες, ο Κυρ. Μητσοτάκης - συνεπικουρούμενος από τον συνομιλητή του στο πάνελ, Πρετεντέρη - έβαλε προτάγματα όπως «να εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών σε ένα περιβάλλον σύγχρονης διάχυσης των ειδήσεων», κόντρα σε «μηχανισμούς ταχύτατης αναπαραγωγής fake news». Τόνισε την «προσπάθεια της κυβέρνησης να θωρακίσει το θεσμικό πλαίσιο των μέσων, που θα ελέγχουν την πληροφορία πριν τη μεταφέρουν» και άλλα τέτοια εύηχα, που στην ουσία τους κρύβουν πάντα την προσπάθεια πειθαναγκασμού του λαού στα προτάγματα της αστικής τάξης.

Εβαλε δε ως μια λύση στα προβλήματα που παρουσίασε την «ενίσχυση των συστημικών, παραδοσιακών ΜΜΕ», με τον Πρετεντέρη να συμφωνεί ότι «το Μέσο μπορεί να διωχθεί» (άρα και να συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις) και ότι καθώς «ο ποινικός μας κώδικας είναι πλήρης, πολλά μπορεί να γίνουν»!

Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, παρέπεμψε ...στις αρχές του Διαφωτισμού για να υποστηρίξει ότι υπάρχουν «όρια στην ελευθερία της έκφρασης», προαναγγέλλοντας και δράσεις σε διάφορα πεδία, με πρόσχημα ό,τι παρουσίασε ως υβριδικό πόλεμο από κέντρα του εξωτερικού. Είπε π.χ. ότι υπήρξαν λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από το εξωτερικό που σε συγκεκριμένες φάσεις αναπαρήγαγαν «συναισθηματικά φορτισμένο» περιεχόμενο για τα Τέμπη (το προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους ώστε να το κουκουλώσουν), επιμένοντας ότι δεν θα τίθεται θέμα λογοκρισίας αν κινηθεί το κράτος ενάντιά τους, «ειδικά αν ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου έχουν επιχειρήσει (σ.σ. αυτοί οι λογαριασμοί) να παρέμβουν σε εκλογικές διαδικασίες και θα το ξανακάνουν».

Ανήγγειλε ακόμα ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει οριστικές αποφάσεις για περιορισμό στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε συγκεκριμένες πλατφόρμες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.