Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ουκρανοί εκπαιδευτές στις γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις

Προετοιμασίες για μεγάλης κλίμακας σύγκρουση με τη Ρωσία μέχρι το 2029

Από ουκρανικό χτύπημα στην πόλη Μπριάνσκ
Από ουκρανικό χτύπημα στην πόλη Μπριάνσκ
Την πολεμική προετοιμασία εντείνει η Γερμανία και, όπως ανακοινώθηκε χθες, Ουκρανοί στρατιωτικοί εκπαιδευτές, με εμπειρία στην τετραετή ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, θα βοηθήσουν τον γερμανικό στρατό να επιτύχει τον στόχο του και να είναι ετοιμοπόλεμος έως το 2029.

Τον περασμένο μήνα το Βερολίνο και το Κίεβο συμφώνησαν ότι η Ουκρανία θα στείλει στρατιωτικούς εκπαιδευτές σε σχολές του γερμανικού στρατού για να διδάξουν τα μαθήματα που έχουν μάθει από τον πόλεμο με τη Ρωσία, σε μια αντιστροφή ρόλων μετά από χρόνια εκπαίδευσης των ουκρανικών δυνάμεων από ΝΑΤΟικές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Εχουμε υψηλές προσδοκίες», δήλωσε ο υποστράτηγος Κρ. Φρόιντινγκ, επικεφαλής του γερμανικού στρατού, σε συνέντευξή του στο «Reuters». «Ο ουκρανικός στρατός είναι επί του παρόντος ο μόνος στον κόσμο με εμπειρία στην πρώτη γραμμή κατά της Ρωσίας».

Η Γερμανία δεν είναι η μόνη ΝΑΤΟική χώρα που αξιοποιεί την εμπειρία του Κιέβου: Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι δεσμεύτηκε να παράσχει βοήθεια στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή, ενώ ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σχέδια για συμπαραγωγή όπλων και drones με την Ουκρανία.

Ο Φρόιντινγκ δήλωσε ότι η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που κατέληξε σε συμφωνία με την Ουκρανία για την παροχή στρατιωτικών εκπαιδευτών, και προέβλεψε ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της κι άλλες χώρες.

Ερωτηθείς τι θα συνεισφέρουν οι Ουκρανοί εκπαιδευτές, αναφέρθηκε σε εκτιμήσεις γερμανικών και άλλων «δυτικών» υπηρεσιών πληροφοριών ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι έτοιμη «για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ έως το 2029».

«Δεν έχουμε χρόνο - ο εχθρός δεν περιμένει να είμαστε έτοιμοι. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για να προετοιμαστούμε», είπε.

Ρωσία: Βρετανοί εμπλέκονται στο πλήγμα στην Μπριάνσκ

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο κατήγγειλε χθες ότι Βρετανοί ειδικοί ενέχονται στο φονικό ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Μπριάνσκ της Ρωσίας (379 χλμ. νότια της Μόσχας) με τη χρήση βρετανικών πυραύλων «Storm Shadow» (βρετανογαλλικής παραγωγής πύραυλοι Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς).

Στην επίθεση στην Μπριάνσκ, την Τρίτη, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 37. Η Ουκρανία είπε ότι έπληξε εργοστάσιο που κατασκευάζει εξαρτήματα πυραύλων, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι το Κίεβο στοχοποίησε αμάχους.

Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για να εμποδίσει τέτοιες «βάρβαρες επιθέσεις», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές διακοπές και στα προβλήματα στο διαδίκτυο που σημειώθηκαν στη Ρωσία τις τελευταίες μέρες, λέγοντας ότι θα συνεχιστούν «για όσο χρειαστεί» ώστε να κατοχυρωθεί η «ασφάλεια των πολιτών» απέναντι στις ουκρανικές απειλές.

«Το καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποιεί ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους για τις επιθέσεις του και τα τεχνολογικά αντίμετρα είναι απαραίτητα», είπε.

Ως προς τον επόμενο γύρο των τριμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας, πιθανώς θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο προηγούμενοι γύροι είχαν διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι και στη Γενεύη. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο χρόνο.

Στο μεταξύ οι ρωσικές δυνάμεις για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πραγματοποίησαν χθες επίθεση με drones σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου «Naftogaz». Οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν τις εναλλακτικές προμήθειες μη ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη, είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει φέτος πάνω από 30 επιθέσεις σε υποδομές της «Naftogaz».

Στη νότια Ουκρανία υπάρχει ο αγωγός πετρελαίου Οδησσός - Μπρόντι, ο οποίος προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για την άντληση πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα και τη διοχέτευσή του στην Ευρώπη.

«Στρατηγικός διάλογος» ΗΠΑ - Γαλλίας για τα πυρηνικά

Τους διαύλους επικοινωνίας που επιδιώκονται εντός του ευρωατλαντικού άξονα στο πλαίσιο της πολεμικής προετοιμασίας, ακόμα και ενώ βαθαίνουν αντιθέσεις μεταξύ εταίρων, αναδεικνύει ο «Διάλογος» που έγινε τη Δευτέρα μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας «για την αποτροπή, τη στρατηγική σταθερότητα και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη συνάντηση συμπροήδρευσαν ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών για τον Ελεγχο των Οπλων και τη Διεθνή Ασφάλεια, Τόμας Τζ. Ντινάνο, και η Γαλλίδα διευθύντρια Στρατηγικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και Αφοπλισμού στο γαλλικό ΥΠΕΞ, Κλερ Ρολέν, ενώ συμμετείχαν και αξιωματούχοι από τα επιτελεία Εξωτερικών, Αμυνας και Ενέργειας των δύο πλευρών.

«Οι δύο αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν εκτενείς συνομιλίες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα πυρηνικά», συζητώντας «το τρέχον στρατηγικό περιβάλλον και τις προκλήσεις του», ενώ «αποφάσισαν να καθιερώσουν ετήσιο διμερή διάλογο και να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας και την προετοιμασία ετήσιων συνομιλιών».

    
