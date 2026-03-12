Μ. ΜΠΡΑΪΖΑ

«Το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα»!

Κινδυνεύει η Κύπρος με άμεση εμπλοκή;» ρωτήθηκε από τα «Νέα» ο πρ. υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Μπράιζα. Και αφού πρώτα ισχυρίστηκε ότι η Κύπρος δεν διατρέχει κίνδυνο «άμεσης εμπλοκής», γιατί τάχα κάτι τέτοιο δεν θα έχει αρκετά «υψηλό τίμημα για την Ουάσιγκτον» (την άποψή του βέβαια δεν φαίνονται να συμμερίζονται και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που αναβαθμίζουν την παρουσία τους στο νησί με φρενήρεις ρυθμούς), σημείωσε: «Το Ιράν μπορεί όμως να εκτοξεύει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα, γιατί θεωρεί οποιαδήποτε αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο - συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας - ως απειλή»! Με δυο λόγια... όσο πιο μέσα έχει προλάβει να σε βάλει η αστική σου τάξη στα ευρωατλαντικά σχέδια, τόσο πιο μεγάλος στόχος για τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα! Αλλη μια επιβεβαίωση ότι ο λαός δεν πρέπει να δίνει ούτε δεκάρα στις «διαβεβαιώσεις» της κυβέρνησης και τα κούφια λόγια περί «ασφάλειας», την επιχείρηση του άθλιου εφησυχασμού.

Χαρακτηριστικό εξάλλου ότι η βάση της Σούδας όλο και περισσότερο μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα της πολεμικής εμπλοκής και της στοχοποίησης αντιποίνων από το Ιράν αποτελεί η ενεργοποίηση πυροβολαρχίας αντιαεροπορικών πυραύλων τύπου Patriot τις προηγούμενες ημέρες, καθώς και μικρότερων αντιαεροπορικών και συστημάτων anti-drone για τον εντοπισμό και την κατάρριψη ιπτάμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επίσης, χτες στον τοπικό Τύπο δημοσιεύτηκε η πληροφορία ότι από την έναρξη του πολέμου 4 θαλάσσια drones τύπου «Seasats ή Seasats Autonomous Surface Vehicles - ASVs» επιστρατεύτηκαν από τις ΗΠΑ για να εκτελούν όλο το 24ωρο περιπολίες στον κόλπο της Σούδας και κυρίως στην είσοδο του κόλπου πέριξ της ναυτικής βάσης στο Μαράθι.

Παράλληλα συνεχίζεται η έντονη κινητικότητα στρατιωτικών μέσων και υποδομών μέσω αέρος και θαλάσσης στην αμερικανοΝΑΤΟική βάση, αποδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που έχει η βάση στο επιχειρησιακό σκέλος του πολέμου για την τροφοδοσία και την υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων.

Στην αεροπορική βάση έχουν καταγραφεί δεκάδες καθημερινές πτήσεις κυρίως από μεταγωγικά αεροσκάφη διαφόρων τύπων από και προς βάσεις της αμερικανικής αεροπορίας ανά την Ευρώπη αλλά και τις ίδιες τις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι υπήρξαν και μέρες με περισσότερες από 40 απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Με βάση την καταγραφή που γίνεται από σχετικές εφαρμογές, υπολογίζεται ότι ένα μεγάλος μέρος των εφοδίων που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των δυνάμεων των ΗΠΑ και όχι μόνο περνάνε από τη Σούδα.

Στη ναυτική βάση βρέθηκε από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας και η ισπανική φρεγάτα «Cristobal Colon» της... φιλειρηνικής σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης Σάντσεθ, που αναμένεται να πλεύσει προς την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στο Μαράθι βρίσκονται επίσης ακόμα δύο πολεμικά πλοία. Σε ό,τι αφορά την «Cristobal Colon», θεωρείται ότι έχει από τα πιο εξελιγμένα αντιαεροπορικά όπλα στην κατηγορία της καθώς και πυραύλους επιφανείας τύπου Harpoon και Sea Sparrow, τορπίλες και σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, όλα στην υπηρεσία της... ΝΑΤΟικής «ειρήνης και σταθερότητας» που σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή.