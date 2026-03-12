Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΩΣΙΑ
Ζητά «ταχεία αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή

Νέα αμερικανικά δημοσιεύματα για ρωσική υποστήριξη στο Ιράν με στρατιωτική τεχνογνωσία

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν ζήτησε να υπάρξει «ταχεία αποκλιμάκωση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή «με πολιτικά μέσα», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μ. Πεζεσκιάν, την Τρίτη, μία μέρα αφού επικοινώνησε για το ίδιο θέμα και με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ.

Ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Πούτιν «για την υποστήριξή του και κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια» που παρέχει στο Ιράν.

Η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία και η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην «επιστροφή στην ειρήνη και στη σταθερότητα» στην περιοχή, ισχυρίστηκε χθες το Κρεμλίνο.

Την προηγούμενη βδομάδα, μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Πούτιν με ηγέτες κρατών του Κόλπου, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα μετέφερε στο Ιράν «τις ανησυχίες Αράβων ηγετών» σχετικά με τα πλήγματα της Τεχεράνης σε πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ όπως η «Washington Post» η Ρωσία φέρεται να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, μεταβιβάζοντας τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Το δε αμερικανικό δίκτυο CNN αναφέρει ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν προσφέροντας την τεχνογνωσία για τα drones που έχει αποκτήσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να αποφύγει τις αεράμυνες και να χτυπήσει στόχους των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου στη Μέση Ανατολή.

    

ΚΟΣΜΟΣ
